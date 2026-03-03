Arturo Vidal vive los últimos años de una exitosa carrera que lo llevó a levantar numerosos títulos. El actual jugador de Colo Colo dejó su huella en varios clubes, pero debió elegir solo a tres.

El King brilló desde joven en los Albos, lo cual rápidamente lo llevó a Europa. Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Múnich, Barcelona e Inter de Milán fueron sus clubes en el viejo continente, antes de regresar a Sudamérica con la camiseta de Flamengo y Athletico Paranaense. En 2024 volvió a Macul.

Vidal destacó su paso en 3 clubes

Arturo Vidal habló con el programa “Enfocados” de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Ahí, el King entró en confianza y repasó grandes momentos de su linda carrera futbolística. Incluso se animó a realizar una comparación entre los campeones de América con Chile y los ganadores del Mundial con Argentina.

ver también Arturo Vidal crea impacto mundial con sus palabras sobre el Real Madrid: “Siempre sentí que me estaban robando…”

Farfán, histórico de la selección peruana, le consultó a Vidal sobre cuál fue el club donde más disfrutó su fútbol. El formado en Colo Colo se tomó algunos segundos y luego entregó su explicación para elegir a los equipos.

“Bueno, estuve en tres que siempre…, el Leverkusen me dio mucho, me hizo crecer mucho, pero la Juventus, el Bayern y Barcelona lo disfruté mucho“, indicó Vidal. “Con esos monstruos al lado qué no vas a disfrutar”, indicó entre risas Farfán, por la calidad de compañeros que tuvo el King.

Si bien a muchos sorprendió que no nombrara a Colo Colo, el oriundo de San Joaquín se inclinó por el periodo más exitoso de su carrera en Europa entre 2011 y 2020. De hecho, en ese lapso ganó ocho ligas locales de forma consecutiva: 4 en Italia, 3 en Alemania y 1 en España.

Publicidad

Publicidad

En Juventus estuvo entre 2011 y 2015, en Bayern Múnich entre 2015 y 2018, cerrando esa linda etapa en Barcelona entre 2018 y 2020. Tras su salida de los Culés, Arturo Vidal llegó a Inter de Milán, donde no se pudo ganar un lugar y terminó volviendo a Sudamérica en 2022.

En resumen:

Arturo Vidal eligió a Juventus , Bayern Múnich y Barcelona como los clubes que más disfrutó.

eligió a , y como los clubes que más disfrutó. El jugador ganó ocho ligas consecutivas en Europa entre los años 2011 y 2019 .

en Europa entre los años y . Arturo Vidal regresó a Sudamérica en 2022 tras su paso por el Inter de Milán.

Publicidad