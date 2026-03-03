Fernando Ortiz vuelve a vivir un momento muy difícil en Colo Colo, porque no pudo quedarse con el Superclásico contra U. de Chile pese a llegar como gran favorito al duelo que se jugó en el Estadio Monumental.

Las críticas para el DT no se detienen y ahora fue el turno de Manuel de Tezanos para cuestionar lo hecho contra los azules. En el Balong, el periodista recriminó a Ortiz por varias decisiones que hizo el domingo y le costaron caro.

“Sale muy dañada la imagen de Ortiz de este partido, por la disposición, por la elección de nombres. A mí me parece que no olfateó sangre. Tenía tres partidos ganados, un equipo que venía objetivamente mejor, pero…”, dijo.

“Este era el partido donde no había pero que valiera. Estadio Monumental con toda la gente, lo hostil que es para la U jugar ahí. Con todo eso a favor, no lo supo leer ni aprovechar, no supo jugar con eso a su favor“, lanzó.

“No olfateó sangre”, criticó De Tezanos sobre Fernando Ortiz en Colo Colo | Photosport

ver también Fernando de Paul sale a defender el trabajo de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Hemos ido de…”

La fuerte crítica de Manuel de Tezanos a Fernando Ortiz tras el Superclásico

“Elige a Correa por sobre Romero en la posición de 9 y después lo elige de nuevo para mantenerse en cancha y tratar de cambiar el partido. Después, la elección de Pastrán salió mal. Más allá del remate al final, no fue relevante”, criticó Manuel de Tezanos sobre el planteamiento de Fernando Ortiz.

Publicidad

Publicidad

“Esas pequeñas decisiones, en un partido muy discreto, y esos pequeños matices respecto a la semana previa, donde el rival venía especialmente dañado, dejan mal a Ortiz. Mal, mal, mal”, concluyó.