Colo Colo perdió contra Universidad de Chile jugando de manera espantosa y eso llevó a que el técnico, Fernando Ortiz, volviera al paredón de fusilamiento por su falta de autocrítica.

No solamente el medio futbolístico empezó a cuestionarlo. El crítico de espectáculos, Vasco Moulian, participa junto a Esteban Paredes en el programa Tipsters de Juega En Línea y fue duro con el Tano.

“¿Sabes cual es la sensación que tengo? Cuando vienen estos argentinos, es porque vieron un par de partidos estos chantas, porque vienen de trabajar, y vienen a forrarse a Chile”, señaló sobre Ortiz el jurado de Fiebre de Baile.

Incluso manifiesta que, cuando las cosas no resultan, les falta decencia a los técnicos extranjeros para poder dar un paso al costado. “Son cara de palo, no se van cuando se tienen que ir. El técnico chileno tiene que empezar a surgir”, manifestó.

Vasco, como hincha de Universidad Católica, metió a Daniel Garnero en el saco de extranjeros, aunque cree que es diferente. “A Garnero lo estimo harto, está en Libertadores, ojalá hagamos algo, pero tengo la sensación que (los técnicos extranjeros) vienen a puro robar nomás. En serio”, añadió.

Incluso emplazó al presidente de Colo Colo. “Si usted es Mosa le pregunto, por qué trae a Ortiz, me puede ayudar por favor”, sin entender los méritos que tenía.

El estratega del Cacique tiene la posibilidad de lavar heridas este sábado, cuando los albos enfrenten a Audax Italiano en La Florida. De ganar, podrán encaramarse en la parte alta de la tabla.

