Colo Colo no estuvo a la altura y cayó frente a U. de Chile en el Superclásico 199. Más allá de todo análisis sobre lo que sucedió en el Monumental, Fernando Ortiz tuvo severas críticas para el árbitro del partido.

“Yo acepto la derrota porque hay que aceptarla, pero creo que el protagonismo no fue ni para el rival, ni para nosotros. Creo que el protagonismo se lo lleva otra persona y todos sabemos de lo que estoy hablando”, apuntó.

Según el DT de los albos, Cristián Garay favoreció a los azules en Macul. “Millones de faltas reiteradas, no amonestan a los jugadores de ellos”, criticó. Sin embargo, desde lo más alto del arbitraje salieron a defender al juez, porque Roberto Tobar le paró los carros a Ortiz.

“Fue un partido como son siempre los clásicos, bastante difíciles de arbitrar, pero vimos que Cristián trabajó bastante bien el partido. Tema de interpretación, algunas faltas más, algunas faltas menos. Creo que hizo un muy buen partido, dirigió muy bien“, señaló.

“Son cosas subjetivas. Nosotros trabajamos siempre en base a lo macro, a ir llevando un partido en una línea clara, pero creemos que las interpretaciones y las decisiones que tomó Cristián Garay fueron muy acertadas”, defendió Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros.

Sobre la amarilla a Arturo Vidal, defendió que “si Cristián amerita que es tarjeta es porque él está cerca, interpreta bien y tengo que estar con la decisión. Ahora, tenemos que analizar en la semana, ver mejor, apreciar de mejor forma la jugada, pero en lo en lo global estamos bastante conformes”.