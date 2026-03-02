Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Superclásico

Roberto Tobar defiende a Garay tras pataleta de Ortiz en el Superclásico: “Lo hizo…”

Mientras Fernando Ortiz culpó al árbitro, Roberto Tobar defendió el trabajo de Cristián Garay en el Superclásico 199.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Tobar defendió a Cristián Garay tras el Superclásico
© PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORTTobar defendió a Cristián Garay tras el Superclásico

Colo Colo no estuvo a la altura y cayó frente a U. de Chile en el Superclásico 199. Más allá de todo análisis sobre lo que sucedió en el Monumental, Fernando Ortiz tuvo severas críticas para el árbitro del partido.

“Yo acepto la derrota porque hay que aceptarla, pero creo que el protagonismo no fue ni para el rival, ni para nosotros. Creo que el protagonismo se lo lleva otra persona y todos sabemos de lo que estoy hablando”, apuntó.

Según el DT de los albos, Cristián Garay favoreció a los azules en Macul. “Millones de faltas reiteradas, no amonestan a los jugadores de ellos”, criticó. Sin embargo, desde lo más alto del arbitraje salieron a defender al juez, porque Roberto Tobar le paró los carros a Ortiz.

Fue un partido como son siempre los clásicos, bastante difíciles de arbitrar, pero vimos que Cristián trabajó bastante bien el partido. Tema de interpretación, algunas faltas más, algunas faltas menos. Creo que hizo un muy buen partido, dirigió muy bien“, señaló.

Roberto Tobar salió en defensa de Cristián Garay, árbitro del Superclásico | Photosport

Roberto Tobar salió en defensa de Cristián Garay, árbitro del Superclásico | Photosport

“El protagonismo…”: Ortiz explota contra el arbitraje tras el Superclásico entre Colo Colo y la U

ver también

“El protagonismo…”: Ortiz explota contra el arbitraje tras el Superclásico entre Colo Colo y la U

Superclásico: fuerte defensa a Garay tras críticas de Fernando Ortiz en Colo Colo

Son cosas subjetivas. Nosotros trabajamos siempre en base a lo macro, a ir llevando un partido en una línea clara, pero creemos que las interpretaciones y las decisiones que tomó Cristián Garay fueron muy acertadas”, defendió Roberto Tobar, presidente de la Comisión de Árbitros.

Publicidad

Sobre la amarilla a Arturo Vidal, defendió que “si Cristián amerita que es tarjeta es porque él está cerca, interpreta bien y tengo que estar con la decisión. Ahora, tenemos que analizar en la semana, ver mejor, apreciar de mejor forma la jugada, pero en lo en lo global estamos bastante conformes”.

Lee también
Pato Yáñez le dice a Ortiz lo que todos piensan: "No puedes..."
Colo Colo

Pato Yáñez le dice a Ortiz lo que todos piensan: "No puedes..."

"Así no se puede ganar": Caszely le da una lección al Tano Ortiz
Colo Colo

"Así no se puede ganar": Caszely le da una lección al Tano Ortiz

El periodista que se hartó de Ortiz: "Nunca debió llegar a Colo Colo"
Colo Colo

El periodista que se hartó de Ortiz: "Nunca debió llegar a Colo Colo"

Apuntan al culpable de la derrota de Colo Colo ante el U
Colo Colo

Apuntan al culpable de la derrota de Colo Colo ante el U

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo