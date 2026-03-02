Colo Colo vivió una vergüenza en el Estadio Monumental, porque cayó frente a U. de Chile en el Superclásico 199. Un gol de Matías Zaldivia le dio una nueva victoria al Romántico Viajero en Macul.

Tras el partido, las principales críticas recaen sobre Fernando Ortiz. Mientras el entrenador apuntó contra el arbitraje, varios le reprochan que no estuvo a la altura de un partido tan importante como el de este domingo.

En Radio Agricultura, Patricio Yáñez mandó varios mensajes al DT. “Son errores típicos del arbitraje chileno, pero no pasa por ahí el partido. Tampoco decirles a los chicos que fue un buen partido”, disparó.

“No puedes entregar ese mensaje si tuviste una oportunidad en 90 minutos. Es muy escaso”, agregó el histórico del Cacique.

Pato Yáñez le manda una severa advertencia a Fernando Ortiz en Colo Colo

Patricio Yáñez destacó en U. de Chile “se alejan los fantasmas del despido, porque antes del clásico, Paqui Meneghini estaba fuera de la banca y esto lo afirma el primer semestre”.

En cuanto a lo que sucede en el Monumental, el exfutbolista marcó que Fernando Ortiz “va a tener que seguir mejorando, trabajando…” y que “si no hay una respuesta en el caso de Colo Colo, el tema se le va ir complicando”.

