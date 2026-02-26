Fernando Ortiz ya planifica en Colo Colo lo que será el Superclásico 199 ante Universidad de Chile de este domingo. El DT argentino quiere seguir por la senda triunfal y para eso es una obligación superar a los azules en el Estadio Monumental.

De acara a este importante compromiso es que el trasandino tiene planeado mantener la base que ha venido jugando en estas últimas semanas, sobre todo a la que pudo vencer a Everton, Unión La Calera y O’Higgins.

Con esto dicho uno que se tendrá que conformar con ver el partido entre los suplentes es el uruguayo Javier Méndez. Pese a que en un principio llegó para afirmar la defensa, el central apenas suma un minuto juego con Ortiz.

Revelan el porqué Méndez no juega en Colo Colo

Uno que entregó información valiosa al respecto fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que “hay una cierta solidez y reiteración en la línea defensiva. Entiendo que Javier Méndez no gusta, ese central que se vio tan sólido junto a Sosa en el partido amistoso ante Peñarol, no lo ven en condiciones de ser titular”.

Javier Méndez apenas suma un minuto de acción en Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Yo pensé que esos dos uruguayos iban a andar muy bien. Ahí se supone que iba a haber un salto de calidad después de muchos errores del año pasado y las salidas de Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Alan Saldivia”, agregó.

Para cerrar, el ex delantero avisó que “me contaron que no está en condiciones de superar lo que está haciendo Jonathan Villagra, que de a poco está mostrando seguridad. Además lo encuentran más rápido que al uruguayo”.

¿Cuándo se juega el Superclásico 199 entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 5 de la Liga de Primera 2026 y será arbitrado por Cristián Garay.

