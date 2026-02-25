Claudio Borghi saca su bola de cristal y anticipa el Superclásico: “Le tengo respeto…”

El domingo es un día importante para el fútbol nacional, porque Colo Colo y Universidad de Chile se miden en el Superclásico 199 del balompié criollo y muchos dicen que puede marcar a la Liga de Primera.

Como suele ocurrir, los dos equipos llegan con realidades opuestas: el Cacique viene de tres victorias en línea y creciendo en rendimiento; mientras que los azules no han ganado un solo partido en el año y Francisco Meneghini es criticado.

Alguien que conoce de este tipo de partidos es Claudio Borghi, quien en su trabajo de comentarista de ESPN analizó la previa del compromiso, resaltando la importancia de la localía en el Monumental.

Claudio Borghi advierte por la importancia del Monumental en el Superclásico

El Bichi compartió el punto de vista de Marcelo Barticciotto, quien argumentó que hay jugadores que se agrandan en los partidos importantes y también otros que bajan su nivel. Haciendo hincapié en la localía.

“Le tengo un poco de respeto a lo que dijeron sobre los jugadores que son para jugar clásicos o los que jugarán su primer clásico. O bien no están en un buen momento para jugar un clásico”, dijo el Bichi.

Colo Colo está invicto en el Monumental. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Coincido con Barticciotto que la localía pesa mucho en este caso. Hablan de un recibimiento especial, una cantidad de gente que estará en contra y ojalá solo sea en aliento y no en otras cosas”, cerró Claudio Borghi.

Colo Colo en la Liga de Primera 2026 lleva dos victorias en la misma cantidad de partidos jugando en el Monumental, racha que espera alargar ante Universidad de Chile.

En síntesis

Claudio Borghi destacó el peso de la localía en el Superclásico 199 del fútbol chileno.

Colo Colo registra dos victorias consecutivas en el Estadio Monumental durante la liga 2026.

El técnico Francisco Meneghini llega al partido sin triunfos con Universidad de Chile este año.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera