Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Superclásico

Claudio Borghi saca su bola de cristal y anticipa el Superclásico: “Le tengo respeto…”

El ex entrenador de Colo Colo analizó el duelo ante Universidad de Chile en Macul y recalcó que la localía alba será clave.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Claudio Borghi anticipa el Superclásico.
© GeminiClaudio Borghi anticipa el Superclásico.

El domingo es un día importante para el fútbol nacional, porque Colo Colo y Universidad de Chile se miden en el Superclásico 199 del balompié criollo y muchos dicen que puede marcar a la Liga de Primera.

Como suele ocurrir, los dos equipos llegan con realidades opuestas: el Cacique viene de tres victorias en línea y creciendo en rendimiento; mientras que los azules no han ganado un solo partido en el año y Francisco Meneghini es criticado.

Alguien que conoce de este tipo de partidos es Claudio Borghi, quien en su trabajo de comentarista de ESPN analizó la previa del compromiso, resaltando la importancia de la localía en el Monumental.

Marcelo Barticcioto llama a no endiosar a Yastin Cuevas: “Debe tener un entorno que lo aterrice”

ver también

Marcelo Barticcioto llama a no endiosar a Yastin Cuevas: “Debe tener un entorno que lo aterrice”

Claudio Borghi advierte por la importancia del Monumental en el Superclásico

El Bichi compartió el punto de vista de Marcelo Barticciotto, quien argumentó que hay jugadores que se agrandan en los partidos importantes y también otros que bajan su nivel. Haciendo hincapié en la localía.

Le tengo un poco de respeto a lo que dijeron sobre los jugadores que son para jugar clásicos o los que jugarán su primer clásico. O bien no están en un buen momento para jugar un clásico”, dijo el Bichi.

Colo Colo está invicto en el Monumental. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Colo Colo está invicto en el Monumental. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Publicidad

Coincido con Barticciotto que la localía pesa mucho en este caso. Hablan de un recibimiento especial, una cantidad de gente que estará en contra y ojalá solo sea en aliento y no en otras cosas”, cerró Claudio Borghi.

Colo Colo en la Liga de Primera 2026 lleva dos victorias en la misma cantidad de partidos jugando en el Monumental, racha que espera alargar ante Universidad de Chile.

En síntesis

  • Claudio Borghi destacó el peso de la localía en el Superclásico 199 del fútbol chileno.
Publicidad
  • Colo Colo registra dos victorias consecutivas en el Estadio Monumental durante la liga 2026.
  • El técnico Francisco Meneghini llega al partido sin triunfos con Universidad de Chile este año.
Leyenda de Colo Colo no le cree a Arturo Vidal con Ortiz ni con la jineta: “Es para apaciguar”

ver también

Leyenda de Colo Colo no le cree a Arturo Vidal con Ortiz ni con la jineta: “Es para apaciguar”

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

Publicidad

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Lee también
Juega en Colo Colo, conoce bien a Meneghini y lo amenaza: "Voy a..."
Colo Colo

Juega en Colo Colo, conoce bien a Meneghini y lo amenaza: "Voy a..."

Diego Rivarola enciende el Superclásico y vaticina lo que nadie se atreve
U de Chile

Diego Rivarola enciende el Superclásico y vaticina lo que nadie se atreve

El gran perjudicado en Colo Colo con el regreso de Correa
Colo Colo

El gran perjudicado en Colo Colo con el regreso de Correa

Garin gana en su momento más difícil y le deja una lección a los niños
Tenis

Garin gana en su momento más difícil y le deja una lección a los niños

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo