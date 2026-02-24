A pesar de que Arturo Vidal comenzó la Liga de Primera 2026 como titular indiscutido para Fernando Ortiz en Colo Colo, el centrocampista bicampeón de América con la Roja no ha sido el portador de la jineta. El capitán del equipo esta temporada es Fernando de Paul.

Eso sí, el Rey manifestó que llevar el brazalete de la capitanía alba no es algo que le atraiga demasiado. “En donde he estado me sentí referente, el rey no necesita jineta”, manifestó Vidal, quien también reveló un diálogo con el Tano que redundó en que el plantel haya encontrado la unión.

Por eso mismo, RedGol tomó contacto con Gabriel Mendoza, un ícono albo campeón de la Copa Libertadores en 1991. “No le creo. La jineta tiene que ser de un colocolino, un referente nacido y criado en casa como Arturo Vidal”, aseguró el imborrable Coca.

Arturo Vidal no tiene problemas con que otro lleve la jineta en el Cacique. (Javier Torres/Photosport).

“Independiente de la forma o la situación que muchas veces se le critica, él tiene que usar la jineta. De Paul ha andado muy bien y todo, pero no puede quedar en la historia que el capitán haya vestido la camiseta de Universidad de Chile”, lanzó el Coca Mendoza.

Fernando de Paul tuvo un gran partido en Rancagua ante O’Higgins. (Andres Pina/Photosport).

Evidentemente no le gusta que De Paul sea capitán…

Sin desmerecer lo hecho por el Tuto, que ha andado bien, pero el capitán siempre tiene que ser de Colo Colo y Vidal es nacido y criado. Independiente que tenga una ascendencia en el camarín, si él es titular tiene que ser el capitán. Para qué delegar.

Coca Mendoza pone en duda la cercanía de Vidal con Ortiz en Colo Colo

Gabriel Mendoza fue incrédulo con Arturo Vidal y esa conversación que tuvo para acercar posturas con Fernando Ortiz en Colo Colo. Para el Tano, el Rey ha sido el eje indiscutido del centro de la cancha. Y en partidos como frente a Unión La Calera, el nivel del icónico seleccionado chileno fue bueno.

“Estamos claros que es para apaciguar los ánimos y que el ambiente esté tranquilo”, dijo Mendoza sobre la intención que tuvo Vidal con esas palabras sobre esa nueva atmósfera que reina en el plantel, que ya encadenó tres victorias en la Liga de Primera 2026.

Fernando Ortiz y Arturo Vidal se han mostrado mucho más cercanos en 2026. (Andres Pina/Photosport)

Y marcó el clima del Monumental por estos días. “Pero sin duda alguna, Ortiz la tuvo complicada y se le han ido dando los triunfos. Eso hace que las aguas estén más tranquilas”, sentenció el Coca Mendoza sobre la relación de la plantilla con el DT de los albos, que afinan detalles para jugar el Superclásico ante Universidad de Chile.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo a partir de las 18 horas en el estadio Monumental.

Así va la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026

Colo Colo encadenó tres victorias y eso lo puso en la parte alta de la tabla de posiciones al cabo de cuatro fechas en la Liga de Primera 2026.

En resumen:

Fernando de Paul es el capitán titular de Colo Colo durante la temporada 2026.

Arturo Vidal descartó interés en la jineta tras sumar tres victorias consecutivas en liga.

El exjugador Gabriel Mendoza criticó que un ex Universidad de Chile lidere al equipo.