Una de las varias novedades de Colo Colo en esta nueva temporada tiene que ver con la capitanía. Tras las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez, el elegido para portar la jineta fue Fernando de Paul.

El portero es quien lidera al plantel desde inicios de este año, dejando atrás a Arturo Vidal. Y muchos se preguntan la razón de porqué el King, pese a su importancia dentro del equipo, no es capitán.

Esto fue decisión de Fernando Ortiz, según relató el mismo Tuto de Paul hace un tiempo. “Son decisiones del técnico el que lleva la cinta. A mí me tocó, lo llevo con mucha responsabilidad, es algo muy lindo para mí“, dijo el golero.

Ahora, el mismo Vidal se refirió al tema. “Siempre, donde he estado, me he sentido líder. Si hay que poner el pecho, soy el primero. Me siento importante en todos los equipos en que estuve y en Colo Colo mucho más“, partió diciendo en conversación con TNT Sports.

Esto dijo Arturo Vidal sobre la capitanía alba | Colo Colo

Arturo Vidal: “El rey no necesita jineta”

“Algunos prefieren la jineta, otros no. Pero como yo siempre digo, el rey no necesita jineta para ser capitán. Lo mío es imponerme dentro de la cancha y en el camarín, ayudar siempre donde se necesita. Eso no va a cambiar nunca, tenga o no tenga la jineta“, sumó.

Más tarde, Arturo Vidal también habló de cómo ha mejorado su relación con Fernando Ortiz y la unión del plantel. “Lo hablamos cara a cara. Por eso el equipo está tan unido, se ven las cosas bien, porque en los momentos difíciles es donde uno tiene que hablar y tratar de arreglarlo lo antes posible“, dijo.