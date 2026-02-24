Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Vidal explica cómo mejoró su relación con Ortiz en Colo Colo: “Hablamos cara a cara”

Arturo Vidal fue consultado sobre su actual relación con Fernando Ortiz y dejó en el olvido la polémica en Colo Colo.

Por Javiera García L.

Sigue a Redgol en Google!
Vidal explicó el cambio en su relación con Ortiz
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTVidal explicó el cambio en su relación con Ortiz

Colo Colo disfruta de una linda racha en el inicio de la Liga de Primera, con tres triunfos consecutivos que lo tienen como puntero de la tabla de posiciones con Huachipato. Por fin, Fernando Ortiz encuentra algo de calma en el Cacique.

En medio de esto, y con el Superclásico ante U. de Chile a la vuelta de la esquina, Arturo Vidal habló sobre el momento de los albos y aclaró su relación con el DT, con quien se le ha visto mucho más cercano después de la polémica.

En diálogo con TNT Sports, el King declaró que “hablando se arreglan las cosas y se mejora; él, yo o cualquiera de los compañeros siempre tratamos de hablar o buscar la solución para mejorar lo que es Colo Colo. Acá lo más importante es el club, los jugadores y entrenadores pasan“.

Entonces, nada, hablamos, como me ha pasado siempre. Yo en todos los equipos en que he estado me ha tocado hablar con los entrenadores en momentos buenos y malos, pero eso es lo que tiene que hacer un jugador cuando es importante“, complementó.

“Hablamos con Fernando Ortiz”, contó Vidal | Photosport

“Hablamos con Fernando Ortiz”, contó Vidal | Photosport

Arturo Vidal cuenta su gran sueño para el Superclásico con Colo Colo: “Si me toca feliz”

ver también

Arturo Vidal cuenta su gran sueño para el Superclásico con Colo Colo: “Si me toca feliz”

Arturo Vidal aborda su renovada relación con Fernando Ortiz en Colo Colo

No hubo problemas, sí lo hablamos cara a cara y las cosas siguen así. Por eso el equipo está tan unido, se ven las cosas bien, porque creo que en los momentos difíciles es donde uno tiene que hablar y tratar de arreglarlo lo antes posible“, explicó Arturo Vidal.

Publicidad

El próximo partido del King y Colo Colo será este domingo 1 de marzo frente a U. de Chile. El Superclásico se juega a las 18:00 horas en el Monumental.

Lee también
El gran dilema de Colo Colo para el Superclásico con la U
Colo Colo

El gran dilema de Colo Colo para el Superclásico con la U

El crack de Colo Colo que le prestó ropa a Ortiz: "Creemos..."
Colo Colo

El crack de Colo Colo que le prestó ropa a Ortiz: "Creemos..."

Ortiz y el héroe de Colo Colo: "Ese es el que tiene que..."
Colo Colo

Ortiz y el héroe de Colo Colo: "Ese es el que tiene que..."

Jarry furioso: "Es ridículo que el jefe sea una máquina".
Tenis

Jarry furioso: "Es ridículo que el jefe sea una máquina".

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo