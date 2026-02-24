Vidal explica cómo mejoró su relación con Ortiz en Colo Colo: “Hablamos cara a cara”

Colo Colo disfruta de una linda racha en el inicio de la Liga de Primera, con tres triunfos consecutivos que lo tienen como puntero de la tabla de posiciones con Huachipato. Por fin, Fernando Ortiz encuentra algo de calma en el Cacique.

En medio de esto, y con el Superclásico ante U. de Chile a la vuelta de la esquina, Arturo Vidal habló sobre el momento de los albos y aclaró su relación con el DT, con quien se le ha visto mucho más cercano después de la polémica.

En diálogo con TNT Sports, el King declaró que “hablando se arreglan las cosas y se mejora; él, yo o cualquiera de los compañeros siempre tratamos de hablar o buscar la solución para mejorar lo que es Colo Colo. Acá lo más importante es el club, los jugadores y entrenadores pasan“.

“Entonces, nada, hablamos, como me ha pasado siempre. Yo en todos los equipos en que he estado me ha tocado hablar con los entrenadores en momentos buenos y malos, pero eso es lo que tiene que hacer un jugador cuando es importante“, complementó.

“Hablamos con Fernando Ortiz”, contó Vidal | Photosport

Arturo Vidal aborda su renovada relación con Fernando Ortiz en Colo Colo

“No hubo problemas, sí lo hablamos cara a cara y las cosas siguen así. Por eso el equipo está tan unido, se ven las cosas bien, porque creo que en los momentos difíciles es donde uno tiene que hablar y tratar de arreglarlo lo antes posible“, explicó Arturo Vidal.

El próximo partido del King y Colo Colo será este domingo 1 de marzo frente a U. de Chile. El Superclásico se juega a las 18:00 horas en el Monumental.