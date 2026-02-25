Con todas sus letras. Lo que ocurrió con Huachipato en su breve participación en Copa Libertadores se puede catalogar como un fracaso. No es para menos, el campeón de Copa Chile y líder en Liga de Primera, quedó afuera a manos del Carabobo de Venezuela.

Más allá del paupérrimo nivel de juego que mostró el equipo de Jaime García, dentro del plantel acerero hubo autocrítica tras la caída por 2-1. Quien dio la cara por los futbolistas fue el central Rafael Caroca, que en diálogo con ESPN dio rienda suelta a su molestia.

ver también Huachipato le dice adiós a la Copa Libertadores tras derrota ante Carabobo

Rafa Caroca da la cara por fracaso de Huachipato en Libertadores

“(Siento) Mucha tristeza, mucha pena, no era lo que nosotros buscábamos, dimos todo, nos entregamos por completo y creo que a veces un par de errores nos crucificaron y no nos alcanzó”, manifestó uno de los referentes del cuadro acerero.

Por lo mismo, el defensor de Huachipato le habló a su hinchada y expresó que “solamente nos queda pedir una verdadera disculpa a la gente, pero lo dimos todo, nuestros compañeros se entregaron por completo y la verdad que es una pena”.

En el cierre de su autocrítica, Caroca le restó mérito a lo que hizo Carabobo, al manifestar que “en esta instancia había que jugársela por completo. Fue un rival duro en su casa, pero siento que lo perdimos nosotros“.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Qué viene ahora para los acereros?

Huachipato defenderá su liderato en Liga de Primera, cuando este sábado 28 de febrero visite a Deportes Limache en el Estadio Municipal Lucio Fariña de Quillota, a partir de las 18:00 horas.

En resumen…

Carabobo de Venezuela eliminó a Huachipato tras ganar el encuentro por 2-1.

Publicidad

Publicidad

El central Rafael Caroca ofreció disculpas públicas tras la eliminación del cuadro acerero.