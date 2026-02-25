Un desastre. Con esa frase se puede definir el paso de Huachipato por la Copa Libertadores 2026, porque el campeón de la Copa Chile duró apenas dos partidos en el certamen internacional.

El cuadro desastre completó una nefasta serie con el modesto equipo venezolano de Carabobo, que vino al estadio CAP para vencer por 2-1 y así derrotar a la escuadra chilena en los dos encuentros.

Tan malo fue el resultado del equipo de Jaime García que entra en la historia, porque por primera vez un cuadro venezolano elimina a un elenco chileno en una llave de eliminación directa en torneos Conmebol. Pésimo.

Jaime García analiza la derrota de Huachipato ante Carabobo

El entrenador de Huachipato, Jaime García, fue a la sala de conferencia de prensa tras el papelón de su equipo y analizó la derrota con Carabobo, que deja al cuadro chileno sin competencia internacional.

“Tratamos por todos lados, ellos lo trabajaron bien, cerraron cuando tenían que cerrar y nos costó. Deja lecciones grandes esto y hay que dar vuelta esto muy rápido“, dijo el estratega.

Huachipato fracasó ante Carabobo. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

“Tengo que levantar un grupo entero, entonces estoy para analizar, para ver qué podemos seguir corrigiendo y ya está. Felicitar a Carabobo, porque no es fácil tampoco venir a jugarnos acá”, agregó.

Luego, indicó que tienen que olvidarse rápido del papelón: “este partido ya quedó, ya se fue la Copa, estamos con una tristeza tremenda, pero hasta hoy”.

“El grupo está muy enfocado en lo que quiere. Se perdió, es lamentable, pero esto es rápido y tengo que tratar que no les afecte”, cerró.

