Un nuevo papelón sumó el fútbol chileno este miércoles con Huachipato como protagonista, que quedó eliminado en la Fase 2 de la Copa Libertadores de América.

El cuadro de Jaime García fracasó en el certamen continental y quedó eliminado a manos del débil Carabobo de Venezuela, luego de perder por 2-1 en la revancha jugada en el estadio CAP.

La eliminación duele en el camarín de Huachipato, que viene de perder a su gran figura, Maximiliano Gutiérrez, quien partió a Independiente en medio de la serie con los caribeños y no estuvo en la revancha.

Rodrigo Odriozola da la cara tras la eliminación de Huachipato en la Libertadores

Uno de los que alzó la voz tras el papelón en Huachipato fue el arquero uruguayo Rodrigo Odriozola, quien lamentó lo sucedido ante el cuadro venezolano en la Fase 2.

“Tuvimos oportunidades para ganar el partido, pero no pudimos concretarlas y ellos concretaron las pocas que tuvieron. Estamos muy tristes. No hay muchas ganas de hacer análisis. Necesitábamos ganar el partido, y no se ganó”, dijo el golero.

Luego, Odriozola analizó la situación de Maxi Gutiérrez, quien venía siendo la figura del elenco acerero y fue enviado a préstamo sin costo a Independiente en medio de la serie con Carabobo.

Carabobo eliminó a Huachipato de la Copa Libertadores. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

“Maxi era un jugador importante, le daba una calidad extra al equipo. Pero nosotros nos tenemos que acomodar y resolver. Si somos un equipo que depende solo de Maxi Gutiérrez, no podemos seguir jugando el torneo“, señaló el meta.

“Nos alegra mucho lo de Maxi, ojalá que le vaya bien, pero nosotros tenemos jugadores recontra preparados para suplirlo”, cerró.

