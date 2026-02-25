Es tendencia:
Polémica

El camarín de Huachipato arde tras el fracaso en la Libertadores: “No podemos depender de Maxi…”

El arquero de los acereros Rodrigo Odriozola analizó la fea derrota ante Carabobo en el CAP por el certamen internacional.

Por Carlos Silva Rojas

Huachipato quedó fuera del certamen internacional.
Huachipato quedó fuera del certamen internacional.

Un nuevo papelón sumó el fútbol chileno este miércoles con Huachipato como protagonista, que quedó eliminado en la Fase 2 de la Copa Libertadores de América.

El cuadro de Jaime García fracasó en el certamen continental y quedó eliminado a manos del débil Carabobo de Venezuela, luego de perder por 2-1 en la revancha jugada en el estadio CAP.

La eliminación duele en el camarín de Huachipato, que viene de perder a su gran figura, Maximiliano Gutiérrez, quien partió a Independiente en medio de la serie con los caribeños y no estuvo en la revancha.

Las declaraciones de Jaime García tras el papelón de Huachipato en la Libertadores: “Ya se fue…”

Las declaraciones de Jaime García tras el papelón de Huachipato en la Libertadores: "Ya se fue…"

Rodrigo Odriozola da la cara tras la eliminación de Huachipato en la Libertadores

Uno de los que alzó la voz tras el papelón en Huachipato fue el arquero uruguayo Rodrigo Odriozola, quien lamentó lo sucedido ante el cuadro venezolano en la Fase 2.

“Tuvimos oportunidades para ganar el partido, pero no pudimos concretarlas y ellos concretaron las pocas que tuvieron. Estamos muy tristes. No hay muchas ganas de hacer análisis. Necesitábamos ganar el partido, y no se ganó”, dijo el golero.

Luego, Odriozola analizó la situación de Maxi Gutiérrez, quien venía siendo la figura del elenco acerero y fue enviado a préstamo sin costo a Independiente en medio de la serie con Carabobo.

Carabobo eliminó a Huachipato de la Copa Libertadores.

Carabobo eliminó a Huachipato de la Copa Libertadores. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

“Maxi era un jugador importante, le daba una calidad extra al equipo. Pero nosotros nos tenemos que acomodar y resolver. Si somos un equipo que depende solo de Maxi Gutiérrez, no podemos seguir jugando el torneo“, señaló el meta.

“Nos alegra mucho lo de Maxi, ojalá que le vaya bien, pero nosotros tenemos jugadores recontra preparados para suplirlo”, cerró.

En síntesis

  • Huachipato quedó eliminado en la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Carabobo.
  • El portero Rodrigo Odriozola lamentó la derrota 2-1 sufrida en el Estadio CAP.
  • Maximiliano Gutiérrez partió a préstamo a Independiente durante el desarrollo de la serie.
El tristísimo récord que Huachipato rompió tras caer ante Carabobo en la Copa Libertadores 2026

El tristísimo récord que Huachipato rompió tras caer ante Carabobo en la Copa Libertadores 2026

