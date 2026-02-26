Argentinos Juniors vivió un duro episodio en Copa Libertadores, donde fue eliminado en lanzamientos penales. Leandro Fernández fue apuntado como uno de los grandes culpables.

Lea vivió los últimos tres años en Universidad de Chile, donde logró ganarse el cariño de los hinchas. Sin embargo, la llegada de Francisco Meneghini le quitó espacio en el plantel, por lo cual decidió tomar sus cosas y regresar a su país para tener más continuidad.

Fernández en el ojo del huracán

En su llegada a Argentinos Juniors, Leandro Fernández lucha por ganarse la titularidad. Si bien no es titular, suele ser una alternativa importante para el técnico Nicolás Diez. Claro que ahora protagonizó para mal el primer fracaso del club en el 2026.

En la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores, el Bicho se enfrentó a Barcelona de Ecuador. Perdieron por 1-0 en el Estadio Diego Armando Maradona, lo que dejó igualado el marcador global 1-1. Por esta razón, debieron definir al clasificado en penales.

ver también Arriesga grave sanción: Detienen a hincha de O’Higgins por gestos racistas en Brasil

Desde los 12 pasos, el club ecuatoriano se impuso por 5-4 en una serie que tuvo a protagonistas chilenos. Brayan Cortés contuvo 2 remates, mientras Iván Morales falló su disparo por el lado del Bicho. Leandro Fernández no pateó ¿Entonces por qué lo critican? Por eso.

Fernández, quien ingresó en la segunda parte contra Barcelona, es un especialista en penales. De hecho, en Universidad de Chile era el pateador designado hasta la llegada de Charles Aránguiz. Pese a estar disponible, el Lea no ejecutó ninguno de los siete remates de Argentinos Juniors.

Publicidad

Publicidad

Los hinchas del Bicho descargaron su furia contra el ex delantero del Bulla. Le reprocharon el no asumir la responsabilidad de patear alguno de los penales. “Cagón”, fue lo más suave que le dijeron en redes sociales como “X”. Incluso, muchos pedían que se fuera.

Es extraño que Leandro Fernández no haya querido patear, pero podría tener una explicación muy simple. Hace algunas semanas, el delantero falló un penal en la definición ante Midland en la Copa Argentina, donde su club también fue eliminado. Quizás este antecedente le quitó confianza para rematar contra Barcelona. Lo cierto, es que los hinchas del Bicho quedaron muy molestos.

Publicidad