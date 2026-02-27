En Brasil, O’Higgins le demostró a todos los equipos chilenos que van a jugar Copa Libertadores cómo es que se puede competir ante cuadros de mejor presupuesto y plantel. Uno de los experimentados que tuvo el cuadro celeste en este periplo es Bryan Rabello.

Pese a que sólo pudo ver acción durante 63 minutos en la vuelta ante Bahía, aportó con su talento y pericia dentro de la cancha para pavimentar la remontada que les llevó al triunfo por penales y asegurar presencia internacional durante este año.

De vuelta en nuestro país, y enfocados en el ámbito local, Rabello reveló en conversación con Radio ADN el secreto de O’Higgins para eliminar de Copa Libertadores a un equipo como el brasileño, que le multiplicaba por 10 en su valor de mercado.

Rabello revela el secreto de O’Higgins en Libertadores

Sobre la hazaña en Salvador, el ’10’ comentó que “fue histórico. Estamos felices y orgullosos de lo que hicimos. Fue un triunfo bastante trabajado. Nos costó al principio del partido, pero sabíamos que si trabajábamos de buena manera, podíamos conseguir la clasificación“.

Respecto a la clave para que O’Higgins avance en Libertadores, Rabello afirma que “la clave fue no desconcentrarse. A pesar de que nos hicieron un gol muy temprano, el equipo siempre mantuvo la cordura y la intención de poder clasificar. Lo peleamos hasta el final”.

Aunque al consultarle por su próximo desafío internacional, como es Deportes Tolima de Colombia, el volante no se proyecta más allá. “Ahora nos vamos a enfocar en Palestino y luego veremos cómo preparamos el partido de la otra semana”, puntualizó.

En síntesis

Bryan Rabello reveló el secreto de O'Higgins para eliminar a Bahía en Copa Libertadores.

O'Higgins enfrentará a Palestino antes de su duelo internacional contra Deportes Tolima.

“, explicó el ’10’ en diálogo con Radio ADN tras jugar 63 minutos en la revancha. O’Higgins enfrentará a Palestino antes de su duelo internacional contra Deportes Tolima.

¿Cuándo es su próximo juego?

Por la quinta jornada en Liga de Primera, O’Higgins visitará a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna, este sábado 28 de febrero desde las 20:30 horas.

