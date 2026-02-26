Tras llegar al club en el 2023, Arnaldo Castillo ha sido todo un personaje en O’Higgins. Es que su nivel no fue el esperado y los exigentes hinchas celestes lo tuvieron por años en la mira.

Pero el jugador siempre se mantuvo silente y trató de responder en cancha, lo que finalmente logró con su partidazo en la clasificación ante Bahía. Arnaldo Nazario, como es apodado, anotó un gol durante los 90 minutos y fue la figura celeste.

Fue así que tras el partido, el paraguayo nacionalizado chileno se desahogó frente a los medios presentes en Salvador. Siempre con su bajo perfil, agradeció las loas, pero también recordó los malos tiempos con críticas a su nivel.

El descargo de Arnaldo Castillo en O’Higgins

Luego de su esperada revancha donde brilló a nivel continental, Arnaldo Castillo habló de los duros momentos que vivió por su nivel en O’Higgins. El delantero por años fue el más criticado de la hinchada celeste.

“Este último tiempo he recibido mucho cariño, me llena. Antes recibía muchas cosas malas y muchas cosas feas, no solo yo, también mi esposa e hijas”, se desahogó en los micrófonos de Locos x el Capo.

Pese a los duros tiempos, el “9” celeste prefiere ver el vaso medio lleno tras su gran partido ante Bahía. Ahí dice que “hoy puedo agradecer a mis compañeros también, somos un equipo”.

“Aparte del lindo momento, agradecer a la familia celeste, esto es O’Higgins, somos de gente minera, luchamos. No fue fácil, pero aquí estamos clasificando”, cerró.