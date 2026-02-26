O’Higgins vivió uno de los días más emocionantes de su historia: eliminó a Bahía y siguió avanzando en la Copa Libertadores. El elenco de Rancagua se impuso en penales para clasificar a la fase 3 del torneo internacional.

Después del partido, Lucas Bovaglio dejó ver toda su emoción y, con lágrimas en sus ojos, declaró: “Es imposible no emocionarse, porque es muy difícil para nosotros competir contra esta clase de equipos“.

“Lo más hermoso de todo fue que no estuvimos solos. Había más de mil almas que recorrieron alrededor de 4 mil kilómetros y corrieron a la par de los jugadores y nunca se callaron. Verlos disfrutar después del partido es tremendamente conmovedor”, sumó.

Todo esto fue transmitido en ESPN Chile, donde Bichi Borghi se vio conmovido. “Tengo muchos años y nunca vi un entrenador emocionarse en conferencia. Se nota que está liberando mucha presión, que un DT muchas veces no demuestra”, comentó de entrada.

Tweet placeholder

ver también Tras su espectacular clasificación: ¿Cuál es el próximo rival de O’Higgins en la Copa Libertadores?

“Es lindo que se emocione”: Bichi Borghi reacciona a las lágrimas de Lucas Bovaglio

“Es bueno que se emocione, es lindo que lo haga, porque está llegando a un club donde hay esfuerzo, cariño y buena hinchada. Ojalá que le vaya muy bien”, sumó Bichi Borghi sobre el entrenador de O’Higgins.

Publicidad

Publicidad

“Bovaglio demostró que a veces las personas expresan sus emociones de buena forma y me gustó que se haya emocionado. Me imagino la presión que tuvo durante todo el partido”, cerró.