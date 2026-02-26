Es tendencia:
Copa Libertadores

Tras su espectacular clasificación: ¿Cuál es el próximo rival de O’Higgins en la Copa Libertadores?

O'Higgins eliminó a Bahía y se acercó a la fase de grupos en la Copa Libertadores. Este será su rival en la fase 3.

Por Javiera García L.

© O'Higgins¿Cuál es el próximo rival del Capo de Provincia?

O’Higgins vivió una noche especial y eliminó a Bahía para seguir avanzando en la Copa Libertadores. El Capo de Provincia enfrentó un partido durísimo en Brasil y se impuso en una infartante tanda de penales.

El cuadro celeste llegó al Arena Fonte Nova con la ventaja mínima después de imponerse en la ida, pero inmediatamente la perdió cuando Willian José anotó para los locales en los segundos iniciales del encuentro.

La cosa se complicó más cuando, al final del primer tiempo, el mismo delantero puso el 2-0. Sin embargo, O’Higgins no bajó los brazos y tuvo su recompensa, porque Arnaldo Castillo descontó a los 54′ y dejó la serie igualada.

En los penales, Omar Carabalí se lució tapando dos tiros brasileños y permitiéndole a O’Higgins avanzar a la siguiente fase previa de la Copa Libertadores, acercándose al sueño de entrar a la ronda grupal.

Fecha y rival de O’Higgins en la fase 3 de la Copa Libertadores

Ahora, O’Higgins jugará la fase 3 de la Copa Libertadores, el último paso para entrar al cuadro principal. Su rival en esa ronda será Deportes Tolima o Deportivo Táchira, una llave que se define este jueves 26 a las 21:30 horas.

La siguiente fase se desarrollará entre el 3 y 12 de marzo, y el ganador se meterá en la fase de grupos de la competencia. Si O’Higgins no logra superar esta nueva ronda, igualmente competirá de forma internacional, porque tiene asegurado un cupo en la Copa Sudamericana.

En síntesis

O’Higgins eliminó a Bahía mediante penales tras empatar la serie en Brasil.

El portero Omar Carabalí atajó dos penales, asegurando el avance a fase 3.

La próxima llave se disputará entre el 3 y 12 de marzo, y el rival saldrá entre Deportes Tolima o Deportivo Táchira.

