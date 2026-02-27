El derbi sevillano entre Real Betis y Sevilla comienza a jugarse fuera de la cancha y esta vez las palabras llegaron con respeto. En la antesala del clásico, Matías Almeyda sorprendió al referirse a Manuel Pellegrini, destacando su trayectoria y el impacto que ha tenido como embajador del fútbol chileno en el extranjero.

“Opinar es gratis. Cuando uno tiene la personalidad como la de Manuel que ha dejado a Chile en cada lugar parado. Pellegrini está representando su país”, lanzó el técnico argentino, en un mensaje que rápidamente cruzó fronteras y se instaló en el debate previo al clásico andaluz.

Lejos de la polémica, Almeyda optó por el reconocimiento. Incluso comparó el contexto con una histórica rivalidad argentina. “Nosotros tuvimos esa guerra con Maradona-Messi”, señaló, en alusión a las discusiones mediáticas que muchas veces terminan desvirtuando el análisis futbolístico.

El DT fue más allá y dejó una frase que en Chile no pasará desapercibida: “Lo que digo es que tengo un enorme respeto a este entrenador. Todos saben cómo es Manuel, es serio, humilde, trabajador; tienen que sacar a otro Manuel por el bien de Chile”.

Almeyda y Pellegrini en el último derbi sevillano

Cuándo y dónde se juega el derbi sevillano

El esperado choque se disputará en el Estadio Benito Villamarín, casa del Real Betis, en la ciudad de Sevilla. El partido está programado para el domingo 1 de marzo a las 14:30 horas.

El equipo de Pellegrini llega buscando consolidarse en la parte alta de la tabla y hacerse fuerte en casa, mientras que el Sevilla FC intentará dar el golpe en un clásico que siempre marca la temporada, más allá de cómo lleguen en la clasificación.

Así, con declaraciones cargadas de respeto y un estadio que promete estar al rojo vivo, el derbi sevillano suma tensión y expectativa. Esta vez, al menos en la previa, el protagonista no fue la polémica: fue el reconocimiento al Ingeniero.

