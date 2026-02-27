Es tendencia:
Europa League

Los rivales de Darío Osorio y Manuel Pellegrini en octavos de final en Europa League

Los únicos dos representantes chilenos en el torneo continental ya conocen su camino hacia el título. Sólo se podrían topar en una eventual final.

Por Alfonso Zúñiga

Darío Osorio y Manuel Pellegrini conocen sus rivales en octavos de Europa League.
Se acabó el misterio. En las oficinas de la UEFA, en la ciudad suiza de Nyon, se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final en la Europa League, con la presencia de dos chilenos, como el entrenador Manuel Pellegrini y el delantero Darío Osorio.

Fue en una sobria ceremonia que contó como invitado estelar con el ex volante portugués Maniche, donde se conoció el camino que tendrán tanto Real Betis como Midtjylland, quienes sólo se podrían topar en una eventual final que se jugará en Estambul.

El camino de Osorio y Pellegrini en octavos de final en Europa League

Ambos equipos salieron juntos en el bombo 3, donde la UEFA ya tenía diagramado la ruta de los nacionales en el certamen continental, quienes tendrán la “ventaja” de cerrar sus llaves tanto en esta etapa como en un eventual avance a cuartos.

El primero de los equipos en salir fue el Betis de Pellegrini, quien enfrentará en los octavos de final al Panathinaikos de Grecia. El duelo de ida se disputará en el Estadio Apostolos Nikolaidis de Atenas, mientras que la revancha se jugará en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Mientras que el Midtjylland de Osorio se enfrentará en esta ronda final de Europa League con un viejo conocido como el Nottingham Forest inglés. La ida se llevará a cabo en City Ground, por su parte la vuelta se desarrollará en el MCH Arena de Herning.

El cuadro de los octavos de final en Europa League

¿Cuándo se juega esta etapa?

Los encuentros de ida por los octavos de final en Europa League se jugarán el jueves 12 de marzo; una semana después, el jueves 19, se disputarán las revanchas, con los equipos de Osorio y Pellegrini como locales.

