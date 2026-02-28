La International Football Association Board (IFAB), el organismo que fija las reglas del fútbol mundial, aprobó este sábado una serie de cambios. Estos modificará la utilización del VAR en la próxima Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

La principal novedad es que el videoarbitraje ya no se limitará solo a goles, penales o expulsiones directas. Desde ahora también podrá intervenir para revisar córners concedidos erróneamente y segundas tarjetas amarillas mal aplicadas, situaciones que hasta hoy quedaban fuera de su rango de acción.

El objetivo es reducir errores determinantes que influyen directamente en el resultado de los partidos. Un córner mal cobrado puede terminar en gol, y una segunda amarilla incorrecta deja a un equipo con diez jugadores sin posibilidad de revisión.

El cambio comenzará a regir oficialmente en todas las competencias organizadas bajo su reglamento tras el Mundial 2026.

El VAR no deja de ser polémico y ya tendrá nuevas reglas en el fútbol

Ley Vinícius y ley Wenger

Además, la IFAB se comprometió a seguir revisando la aplicación del fuera de juego y a tomar medidas contra los futbolistas que se tapen la boca para insultar rivales. Esto tras el episodio denunciado por Vinícius Jr. frente a Gianluca Prestianni en la UEFA Champions League.

Se seguirá analizando la denominada “ley Vinícius”. Mientras que la conocida “ley Wenger” del off-side, impulsada por Arsène Wenger, será probada oficialmente en la Canadian Premier League a partir de la próxima temporada que comienza en abril.

Pero no es lo único. También se implementará una cuenta regresiva de cinco segundos para ejecutar saques de banda y de arco. Si el jugador excede ese tiempo, el balón pasará al rival o se concederá un córner, dependiendo de la situación.

Resumen:

Ahora el videoarbitraje podrá intervenir para revisar córners mal cobrados y segundas tarjetas amarillas, buscando evitar errores que cambien el destino de los partidos.

Se implementará una cuenta regresiva de 5 segundos para saques de banda y de meta; si el jugador excede el tiempo, perderá la posesión del balón.

Se probará la “Ley Wenger” del fuera de juego en Canadá y se sancionará a jugadores que se tapen la boca para insultar, tras el caso denunciado por Vinícius Jr.