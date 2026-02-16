La U de Chile sigue sin poder levantar el rumbo y está atravesando un duro momento en la Liga de Primera. El viernes recién pasado el Bulla igualó sin goles ante Palestino, en un duelo que estuvo marcado por el gol anulado en el final a Charles Aránguiz.

Cuando se jugaban los descuentos, el Príncipe recibió un balón y metió un balón al área que se le coló al portero Sebastián Pérez. Sin embargo, un llamado del VAR acusó una mano de Matías Zaldivia en una jugada previa, lo que desató una ola de críticas.

La polémica se ha estirado desde entonces, con voces que apuntan a un robo contra el elenco estudiantil. Pero en las últimas horas aparecieron nuevos detalles que le dan un giro a las cosas y que dejan a los hinchas a la espera de los audios oficiales.

Charles Aránguiz y el gesto que cambia el debate sobre el gol anulado a la U

El polémico gol anulado a la U ha sumado un nuevo capítulo. La situación en la que se vio envuelto el tanto de Charles Aránguiz tenía un detalle hasta ahora desconocido y que puede modificar la interpretación de las cosas.

El gol de Charles Aránguiz en la U fue anulado por esta mano previa de Matías Zaldivia. Foto: TNT Sports.

El periodista Manuel De Tezanos en su programa Tarde pero al Balongdestapó una conversación con alguien que ratificó la decisión. “Esto nadie lo sabe y lo sé yo nomás, porque me lo dijo el árbitro del VAR“, comenzó señalando.

Ahí detalló lo que pasó con Charles Aránguiz al momento del gol de la U. “Me dijo ‘En los audios del VAR se escucha a Aránguiz, que por esto no festeja el gol, que le dice (al juez Diego Flores) que vaya a revisar penal contra Zaldivia, porque sabía que había mano“.

De acuerdo a lo señalado, el Príncipe tenía claro que le podían anular el tant y optó por apuntar a otra cosa para poder llevarse el triunfo. “Aránguiz sabía que le podían anular el gol a él, por eso no lo festejó“.

“Según el audio VAR, que debería salir, Aránguiz le dice al árbitro que vaya a revisar el penal a Zaldivia, que él lo vio de lejos, como así vio la mano“, sentenció el periodista.

De esta forma, sólo resta esperar por los audios del VAR liberados por la ANFP para conocer la verdad del gol anulado a la U. El Romántico Viajero selló un empate con polémica y que no le ayuda en nada a salir de su crisis.

¿Cuándo y a qué hora juega la U?

Charles Aránguiz y la U dan vuelta la página para enfocarse en un duelo clave para salir a flote. Este domingo 22 de febrero desde las 20:30 horas el Romántico Viajero recibe a Deportes Limache en el Estadio Nacional.

