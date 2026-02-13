Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

U. de Chile vs Palestino MINUTO a MINUTO: formaciones, transmisión y todos los detalles

El Romántico Viajero va por su primer triunfo en la temporada ante otro rival que no ha comenzado bien.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
U. de Chile visita a Palestino en La Cisterna.
© JAVIER SALVO/PHOTOSPORTU. de Chile visita a Palestino en La Cisterna.

Universidad de Chile y Palestino animan uno de los partidazos de la 3° fecha de la Liga de Primera. Ambos equipos van por su primera victoria en este inicio de la temporada 2026.

El Romántico Viajero no ha dejado un buen sabor en sus dos presentaciones, sumando un empate frente a Audax Italiano y cayendo contra Huachipato como visita. La presión sobre Francisco Meneghini va en aumento, por lo que deben celebrar en La Cisterna.

Palestino tampoco ha tenido un gran arranque. Luego de igualar con Ñublense y perder con Coquimbo, quieren recuperar los puntos en condición de local. Ante Universidad de Chile es un duelo clave, ya que en unas semanas más también serán rivales en la Copa Sudamericana.

Sigue el MINUTO a MINUTO entre U. de Chile y Palestino

Publicidad

¿Dónde ver el partido?

Universidad de Chile y Palestino se enfrentan a las 20:30 horas. El duelo podrá ser visto en TV por TNT Sports y en streaming por la aplicación HBO Max.

¡Formación U. de Chile!

Paqui Meneghini también necesita celebrar y esta será la formación de U. de Chile:

Tweet placeholder

¡Formación de Palestino!

Para obtener su primer triunfo en la Liga de Primera 2026, estos son los 11 elegidos por La Nona Muñoz en Palestino:

Tweet placeholder

La U de blanco

Universidad de Chile jugará con camiseta alternativa en el partido ante Palestino. Así luce el camarín visitante.

Tweet placeholder

El arribo de Marcelo Díaz

Marcelo Díaz quedó otra vez fuera de la convocatoria de Universidad de Chile. Todavía está en recuperación y al ser consultado por RedGol por su regreso, fue claro: "falta poco para volver", señaló escuetamente en su llegada a La Cisterna.

Publicidad

Carabinero reconoce a Charles Aránguiz

Tras la llegada de Universidad de Chile al Estadio Municipal de La Cisterna, un carabinero se acercó amablemente a Charles Aránguiz. El uniformado le agradeció al Príncipe por todo lo hecho en la selección chilena.

Vecinos en La Cisterna

Es tanta la cercanía entre el CDA de Universidad de Chile y el Estadio Municipal de La Cisterna, que Manuel Iturra y otros colaboradores de Francisco Meneghini llegaron caminando al recinto.

Así luce el recinto donde juga Palestino

El duelo entre la U y Palestino será en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este recinto ahora cuenta con luces, por lo que se pueden jugar partidos de noche en esta temporada.

Lindo partido en La Cisterna

Hola amigos, bienvenidos al MINUTO a MINUTO de RedGol. En esta oportunidad, estaremos narrando todos los detalles del partido entre Universidad de Chile y Palestino.

Lee también
¡Patético! Chile es la segunda liga que menos jugó en Sudamérica
Chile

¡Patético! Chile es la segunda liga que menos jugó en Sudamérica

¿Dónde ver La Serena vs. Coquimbo Unido en Liga de Primera?
Campeonato Nacional

¿Dónde ver La Serena vs. Coquimbo Unido en Liga de Primera?

El canal que transmite Colo Colo vs. Unión La Calera en Liga de Primera
Colo Colo

El canal que transmite Colo Colo vs. Unión La Calera en Liga de Primera

Lucas Cepeda coquetea con su primer gol en España
Internacional

Lucas Cepeda coquetea con su primer gol en España

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo