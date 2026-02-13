Universidad de Chile y Palestino animan uno de los partidazos de la 3° fecha de la Liga de Primera. Ambos equipos van por su primera victoria en este inicio de la temporada 2026.

El Romántico Viajero no ha dejado un buen sabor en sus dos presentaciones, sumando un empate frente a Audax Italiano y cayendo contra Huachipato como visita. La presión sobre Francisco Meneghini va en aumento, por lo que deben celebrar en La Cisterna.

Palestino tampoco ha tenido un gran arranque. Luego de igualar con Ñublense y perder con Coquimbo, quieren recuperar los puntos en condición de local. Ante Universidad de Chile es un duelo clave, ya que en unas semanas más también serán rivales en la Copa Sudamericana.

Sigue el MINUTO a MINUTO entre U. de Chile y Palestino