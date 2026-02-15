ver también Volvió a la U, Francisco Meneghini ni lo pesca y ahora no sabe qué pasará con su futuro

En la U de Chile hay preocupación luego de un inicio de temporada muy lejos del esperado. El Romántico Viajero sigue sin ganar en el 2026 y el futuro de Francisco Meneghini comienza a ponerse en duda, al punto de que tendría las horas contadas.

El técnico, que llegara después de una gran campaña con O’Higgins, tomó el lugar de Gustavo Álvarez pero no le ha encontrado la vuelta. Además de la goleada sufrida con Universitario en un amistoso, no se vio bien contra Audax Italiano, Huachipato y Palestino, con dos empates y una derrota.

La situación tiene muy preocupados a los hinchas y a la dirigencia, donde le habían puesto como objetivo ser campeón. Es por ello que luego de lo ocurrido con los Árabes, se tomó la decisión de poner un plazo límite para que el proceso despegue.

No llega al Superclásico: Francisco Meneghini a un paso de dejar la banca de la U

El futuro de Francisco Meneghini al mando de la U de Chile puede estar viviendo sus últimos días. Paqui no ha dado los resultados esperados en la banca del Bulla y su continuidad está más que en duda.

De hecho, en las últimas horas se conoció que hay fecha para su salida del elenco estudiantil si es que no gana. Y esto será antes del Superclásico con Colo Colo a comienzos de marzo.

Según reveló el sitio Dale Bulla, el técnico está contra las cuerdas ante la dirigencia del Romántico Viajero. “La continuidad de Paqui Meneghini en la U entra en evaluación“, comenzaron señalando.

Fue tras ello que el citado medio destapó el plazo límite que le pusieron en el CDA. “Con 2 de 9 puntos en la Liga de Primera, si no gana ante Limache el domingo, su ciclo podría terminar anticipadamente“.

La situación no deja de sorprender, ya que en esa jornada el elenco estudiantil se verá las caras con el actual líder del torneo. Eso sí, a la espera de lo que pase con Unión La Calera ante Colo Colo, lo que podría cambiar las cosas.

Francisco Meneghini está viviendo días muy complicados en la banca de la U. Paqui podría dejar la banca estudiantil después de un inicio de temporada que ha estado muy lejos de lo que se planificó.

¿Cuándo y a qué hora juega la U con Limache?

Francisco Meneghini se jugará su continuidad al mando de la U enfrentando a un encendido Deportes Limache. El Romántico Viajero recibe a los Tomateros el próximo domingo 22 de febrero a partir de las 20:30 horas.