La Roja le da una mano a Colo Colo y Fernando Ortiz recibe positiva noticia para visitar a O’Higgins

Colo Colo da vuelta la página tras el triunfo ante Unión La Calera y ya empieza a mirar la fecha 4 de la Liga de Primera. Fernando Ortiz deberá enfrentar a uno de los equipos más regulares y que como dueño de casa se hace fuerte. Lo que tiene relación con O’Higgins bajo la dirección de Lucas Bovaglio.

El cuadro rancagüino sumó dos triunfos y ante Limache, que decidió dosificar, perdió su invicto. Ahora este miércoles se mide frente a Bahía por la fase previa de Copa Libertadores. Pero es una incertidumbre si presentará equipo estelar o alternativo ante el Cacique. Pese a ello, los celestes han sido uno de los más regulares y todavía asoman por sobre un par de peldaños sobre los albos.

ver también ¿Será titular Yastin Cuevas? El nuevo conflicto que se avecina entre Colo Colo y la selección chilena

Así las cosas el “Tano” Ortiz tendrá una prueba de fuego para mantenerse en el cargo como DT. Tarea que se complica ya que este lunes se publicó la lista de citados para el microciclo de la selección chilena sub 20. Convocatoria donde Sebastián Miranda citó a siete jugadores de Colo Colo.

Lo que generó más de una complicación en los albos ya que los juveniles han sacado la cara por el club en este arranque del 2026. En especial Yastin Cuevas que con 17 años, marcó ante Everton y asistió a Maxi Romero en el único tanto ante La Calera.

Yastin Cuevas recibió permiso y podrá estar ante O’Higgins

La positiva noticia que recibe Colo Colo para visitar a O’Higgins

Según se informó en este inicio de semana, el microciclo se extendería por varios días y dejaría a Colo Colo sin siete jugadores para el duelo ante O’Higgins que está programado para el sábado 21 de febrero.

Publicidad

Publicidad

La lista del microciclo de la Roja Sub 20

Sin embargo, se informó que hubo acuerdo entre la ANFP y el Cacique, por lo que se liberarán a los jugadores para que digan presente en el encuentro en el Estadio El Teniente. “Celebra Fernando Ortiz. El próximo jueves los siguientes jugadores que están en el microciclo de la Roja Sub 20 serán liberados”, informó Cristián Alvarado de Radio ADN.

Por lo que de está forma, el “Tano” tendrá disponible a Yastin Cuevas, Gabriel Maureira, Matías Moya y Vicente Martínez. Lo que implica un alivio ya que dichos jugadores han sido convocados en las últimas y alternan con el primer equipo.

Publicidad

Publicidad