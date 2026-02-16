A sus 17 años, Yastin Cuevas sigue luciendo gran nivel y sorprendiendo a todo Colo Colo. Tras anotar ante Everton hace dos fechas, ahora fue clave con una asistencia en el final en el triunfo albo ante U. La Calera.

Y si Carlos Caszely había avisado por el nivel del delantero, Sebastián Miranda puede decir que lo conoce desde sus inicios. El DT de la selección chilena Sub 17 lo tuvo en dicha categoría y junto a RedGol repasa su gran momento.

“La verdad es que es un jugador que te da muchas variantes en ataque, porque no es que sea un 9 de área, es muy movedizo, te genera mucha ruptura al espacio, al pie, tiene variantes en su juego, es un 9 distinto al que está pegado al área”, partió diciendo.

Su DT avisa por el futuro de Yastin Cuevas

Para Sebastián Miranda, el nivel de Yastin Cuevas destaca por sobre el ‘9’ promedio. Eso sí, llamó a la calma y a seguir trabajándolo tras su gran nivel en Colo Colo.

“Yastin se mueve en todo el frente de ataque, puede jugar más enganchado, por los costados, te da mucha variante. No es que esté parado en el área, si tiene que hacerlo lo hace, pero si tiene que recogerse, lo hace. Juega mucho para el equipo”, admite.

Finalmente, Miranda le puso fichas a su dirigido en la Rojita en relación a su faceta defensiva, pese a ser atacante. Al respecto, reveló que Cuevas “es un jugador que le da muchos beneficios al equipo por su forma de jugar”.

El gol de Cuevas ante Everton /Photosport

“Es muy bueno, no se resta del sacrificio, si te fijas en los partidos al presionar es intenso, mantiene al equipo corto. Siempre tiene su manera de presionar intensa y es generoso a la hora de hacer las rupturas en espacio en velocidad”, cerró.

