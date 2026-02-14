Una actuación casi perfecta fue la que realizó la Selección Chilena Sub 17 en su gira por Argentina, donde fue parte del Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026, que organizó el club Talleres de Córdoba, y en el que dejó una gratísima impresión.

El equipo que dirige Ariel Leporati avanzó de forma invicta en su grupo, donde obtuvo dos valiosos triunfos ante el local y la Albiceleste (ambos por 2-1), además de dos igualdades ante Venezuela y Ecuador (2-2 y 3-3), que le permitieron llegar a la definición por el título.

Chile Sub 17 no pudo ganar título de torneo en Argentina

Su rival en la Final fue el Athletico Paranaense, y en el encuentro que se jugó en suelo cordobés se encontró con el rival más difícil. Es que durante casi la totalidad de los 80 minutos, el conjunto brasileño fue superior y mereció llevarse la victoria.

De hecho, ellos fueron los que abrieron la cuenta en el minuto 16 mediante José Enrique. Y cuando parecía que el trofeo se iba al cuadro de Curitiba, en la última jugada del pleito, un tiro libre venenoso de Bastián Vílches puso el empate por 1-1 para Chile, que mandó el juego a la definición por penales.

En esa instancia, lamentablemente La Roja no pudo superar al Paranaense en una extensa tanda donde dos de los nuestros fallaron sus lanzamientos. El primero, el delantero Amaro Pérez, y el último, de Joaquín Muñoz. Un dignísimo segundo puesto.

¿Qué viene para La Roja infantil?

Entre el 3 y el 19 de abril se debe disputar el Sudamericano Sub 17 que entregará siete cupos para el Mundial de la categoría que se jugará en Qatar. En Chile quieren que ese certamen se dispute en nuestro país, todo depende de la Conmebol.