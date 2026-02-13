Día del Amor y día de final para La Roja Sub 17. El combinado nacional dirigido por Ariel Leporati logró este viernes un trabajado empate 3-3 frente a Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026 y se consagró como líder del Grupo A con 8 puntos, tras sus triunfos conseguidos ante Argentina y Talleres (ambos por 2-1) y sus empates frente a Venezuela (2-2) y el mencionado ante el ‘Tri’.

De esta manera, el ‘Equipo de Todos’ clasificó como primero de su zona a la gran final de la Copa Oro, donde deberá enfrentar este sábado 14 de febrero al líder del Grupo B, Athletico Paranaense, que cerró la fase de grupos con campaña perfecta: 12 puntos de 12 posibles.

Así, la selección chilena sub 17 buscará coronar una sólida fase de grupos con el título, en un duelo que promete intensidad y buen fútbol ante un rival que ha demostrado contundencia y regularidad a lo largo del torneo. Conoce, a continuación, todos los detalles de este encuentro, incluido el horario, la transmisión y más.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile sub-17 vs. Paranaense?

El enfrentamiento entre Chile y Athletico Paranaense por la final del certamen amistoso está programada para este sábado 14 de febrero desde las 11:00 AM horas de Chile en el estadio La Boutique.

¿Dónde ver EN VIVO por TV o STREAMING a La Roja por la final sub-17?

Podrán seguir el partido totalmente GRATIS y EN VIVO esta final. La transmisión estará disponible ONLINE a través del sitio web de CHV Deportes, el canal oficial de CHV en YouTube y la App MiCHV, permitiendo que los seguidores de La Roja se conecten desde distintos dispositivos completamente sin costo.

Adicionalmente, podrán verlo EN VIVO a través del Canal de Youtube de Talleres.

Adicionalmente al partido de La Roja vs. Paranaense, habrá otros cuatro partidos en la jornada, estos son:

Tercer lugar (3° y 4° puesto): Argentina vs. Uruguay a las 08:10 horas – Estadio Boutique.

5° y 6° puesto: Bolivia vs. Perú a las 08:10 horas – Estadio CARD.

7° y 8° puesto: Venezuela vs. Paraguay a las 08:10 horas – Estadio CARD.

9° y 10° puesto: Talleres vs. Ecuador a las 10:15 horas – Estadio CARD.

Tabla de posiciones del Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026

Grupo A

Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Chile 4 2 2 0 9 7 +2 8 2 Argentina 4 1 1 2 6 6 +0 4 3 Perú 4 1 1 2 5 7 -2 4 4 Venezuela 3 0 2 1 5 6 -1 2 5 Talleres de Córdoba 3 0 1 2 3 5 -2 1

Grupo B