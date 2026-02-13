Día del Amor y día de final para La Roja Sub 17. El combinado nacional dirigido por Ariel Leporati logró este viernes un trabajado empate 3-3 frente a Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026 y se consagró como líder del Grupo A con 8 puntos, tras sus triunfos conseguidos ante Argentina y Talleres (ambos por 2-1) y sus empates frente a Venezuela (2-2) y el mencionado ante el ‘Tri’.
De esta manera, el ‘Equipo de Todos’ clasificó como primero de su zona a la gran final de la Copa Oro, donde deberá enfrentar este sábado 14 de febrero al líder del Grupo B, Athletico Paranaense, que cerró la fase de grupos con campaña perfecta: 12 puntos de 12 posibles.
Así, la selección chilena sub 17 buscará coronar una sólida fase de grupos con el título, en un duelo que promete intensidad y buen fútbol ante un rival que ha demostrado contundencia y regularidad a lo largo del torneo. Conoce, a continuación, todos los detalles de este encuentro, incluido el horario, la transmisión y más.
¿Cuándo y a qué hora juega Chile sub-17 vs. Paranaense?
El enfrentamiento entre Chile y Athletico Paranaense por la final del certamen amistoso está programada para este sábado 14 de febrero desde las 11:00 AM horas de Chile en el estadio La Boutique.
¿Dónde ver EN VIVO por TV o STREAMING a La Roja por la final sub-17?
Podrán seguir el partido totalmente GRATIS y EN VIVO esta final. La transmisión estará disponible ONLINE a través del sitio web de CHV Deportes, el canal oficial de CHV en YouTube y la App MiCHV, permitiendo que los seguidores de La Roja se conecten desde distintos dispositivos completamente sin costo.
Adicionalmente, podrán verlo EN VIVO a través del Canal de Youtube de Talleres.
Adicionalmente al partido de La Roja vs. Paranaense, habrá otros cuatro partidos en la jornada, estos son:
- Tercer lugar (3° y 4° puesto): Argentina vs. Uruguay a las 08:10 horas – Estadio Boutique.
- 5° y 6° puesto: Bolivia vs. Perú a las 08:10 horas – Estadio CARD.
- 7° y 8° puesto: Venezuela vs. Paraguay a las 08:10 horas – Estadio CARD.
- 9° y 10° puesto: Talleres vs. Ecuador a las 10:15 horas – Estadio CARD.
Tabla de posiciones del Torneo Internacional Jóvenes Promesas 2026
Grupo A
|Pos
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1
|Chile
|4
|2
|2
|0
|9
|7
|+2
|8
|2
|Argentina
|4
|1
|1
|2
|6
|6
|+0
|4
|3
|Perú
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|4
|Venezuela
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|5
|Talleres de Córdoba
|3
|0
|1
|2
|3
|5
|-2
|1
Grupo B
|Pos
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|PTS
|1
|Atlético Paranaense
|4
|4
|0
|0
|14
|6
|+8
|12
|2
|Uruguay
|4
|3
|0
|1
|8
|6
|+2
|9
|3
|Bolivia
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|+0
|6
|4
|Paraguay
|4
|1
|1
|2
|4
|9
|-5
|4
|5
|Ecuador
|4
|0
|2
|2
|7
|9
|-2
|2