Cobresal venció a Universidad Católica y volvió a demostrar su chapa de dueño de casa mañoso en la altura de El Salvador. Bryan Carvallo dio la clave para la victoria.

Los Mineros impusieron sus términos desde un principio y a los 14 minutos ya lo ganaban por 2-0, con golazos de Agustín Nadruz y el mencionado Carvallo. Steffan Pino anotó el tanto restante en el 3-2 minero. Fernando Zampedri descontó en dos oportunidades para los Cruzados.

La receta de Cobresal

Bryan Carvallo fue uno de los jugadores más destacados de la jornada. Anotó un espectacular gol de tijera y fue elegido la figura del partido. Luego de la victoria, habló con TNT Sports, donde analizó por dónde pasó el triunfo de los dirigidos por Gustavo Huerta.

“Planificamos un partido intenso, tratamos de hacer valer la localía acá. Los primeros minutos se nos presentó, pudimos hacerlo y al final del primer tiempo creo que bajamos un poco. Ahí Universidad Católica creció un poco y en el segundo tiempo pudimos sostenerlo más”, indicó Carvallo.

“Un equipo como Católica tiene jugadores de jerarquía, sabemos lo que es (Fernando) Zampedri, Gary (Medel) y (Matías) Palavecino. Sabíamos que eran hombres claves en ofensiva, así que sabíamos que teníamos que tener mucho ojo con ellos“, agregó el “10” minero.

Es sabido que Cobresal le saca ventaja a cada centímetro de altura que hay en El Salvador, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Carvallo reveló que una de las claves, es que Gustavo Huerta los hace practicar en idénticas condiciones a lo que son los partidos.

“En la semana normalmente el profe entrena en el mismo horario de partido, para acostumbrarse a la cancha que queda un poco rápida y que quedan algunos balones largos. Hay que hacer valer la altura, rematar de distancia. No practicamos más de la cuenta, pero es como una normativa acá“, cerró Bryan Carvallo.