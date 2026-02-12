El mercado de fichajes sigue en movimiento y el jugador Eduardo Farías está en búsqueda de un nuevo club tras su salida de San Marcos de Arica. En ese contexto, el jugador entregó detalles de su paso por el equipo y las complicaciones que vivió durante la última temporada junto a los “Bravos del Morro”.

El jugador de 37 años con paso por clubes como Unión La Calera, Cobreloa y Cobresal sumó pocos minutos y en conversación con el medio PrimeraBChile reveló los motivos de su irregular última temporada.

Eduardo Farías habla de su paso por San Marcos

En conversación con el medio, el jugador señaló que el 2025 fue un periodo complejo. “Quedo con sensaciones agridulces, mi primer año fue muy bueno, el segundo fue bueno, pero tuve unas diferencias con el DT (Germán Cavalieri) en las últimas cinco fechas, y no terminé jugando por esa razón”.

“Lo que opacó ese año y el tercer año, lamentablemente, por ese malentendido fue muy difícil, ya que no pude jugar”.

“El tercer año fue de mucho aprendizaje en todo ámbito tanto en el fútbol, familiar y de la vida en sí; la verdad estoy agradecido de la gente de Arica que siempre fue muy respetuosa y cariñosa conmigo y mi familia, a pesar de no jugar el último año”.

Agregando que la falta de minutos ha sido una complejidad para encontrar nuevo club. “Si no jugaste en un año da para pensar cualquier cosa, pero siempre he sido profesional y me mantuve entrenando a la par y un poco más que mis compañeros, esperando la oportunidad de jugar, como esa oportunidad no llegó, aporté desde afuera, aconsejando a mis compañeros siempre deseando lo mejor para el equipo”.

Eduardo Farías militó la última temporada en San Marcos de Arica/Photosport

Asimismo, habla sobre su presente, revelando que aún no recibe ofertas. “Concretas ni una, solo acercamientos y preguntas por qué no jugué el año pasado, si estoy bien, mi edad, etc. Es un poco frustrante el que vean el número de tu edad, antes que tu capacidad tanto dentro como fuera de la cancha, pero entiendo como es el fútbol y lo acepto”.