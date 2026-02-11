El mercado de fichajes continúa dando sorpresas y ahora, es el turno de Curicó Unido de anunciar a su nuevo refuerzo, un joven jugador con larga trayectoria en el fútbol nacional donde ha militado en clubes como O’Higgins y Cobreloa.

A través de sus redes, Curicó Unido anunció a su nuevo refuerzo. “Ronald Guzmán ya es parte del Curi. A sus 24 años, el lateral zurdo formado en O’Higgins y proveniente de Cobreloa llega para defender nuestra camiseta hasta fines de la temporada 2026″.

“Un jugador con empuje, proyección y carácter, que este jueves se suma al plantel profesional que dirige Damián Muñoz para comenzar a trabajar junto al equipo. Bienvenido a Curicó Unido, Ronald. A dejarlo todo por estos colores y por nuestra gente. Vamos Curi, vamos con todo”, señala la publicación.

La carrera de Ronald Guzmán

El jugador de 24 años comenzó su carrera en O’Higgins en la temporada 2021, pasando a préstamo por Deportes San Cruz, llegando el 2025 a Cobreloa.

Ronald Guzmán suma nuevo club/Photosport

El 2026 de Curicó Unido

El cuadro Albirrojo busca el ascenso a Primera División y para ello ha anunciado la incorporación de distintos refuerzos.

Entre los jugadores que se suman esta temporada, se encuentran el defensa Rodrigo Colombo, el lateral Cristopher Medina, el portero Damián Tello, los volantes Joaquín Romo y Enzo Ormeño, y los delanteros Benjamín Inostroza y Roberto Rivero

Mientras que el cuadro también anunció las renovaciones de Nicolás Fernández, Thomas Vergara, Ian Aliaga, Braulio Guisolfo, Henry Sanhueza.

