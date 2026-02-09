Es tendencia:
Copa Chile

“La Copa Chile no nos regala nada”: DT de Rangers hace pebre el torneo tras perder Clásico ante Curicó

Erwin Durán alzó la voz tras caer en casa contra los torteros. Le dio duro al campeonato y su importancia, pensando en la Primera B.

Por Nelson Martinez

Revancha tortera en el Clásico del Maule.
La Copa Chile tuvo su segunda fecha para los equipos de Primera B que adelantaron su participación y ahí hubo particular celebración. Es que Curicó Unido se cobró revancha ante el clásico rival y derrotó a domicilio 2-1 a Rangers.

Los torteros habían caído en la fecha uno como locales ante los talquinos, por lo que ahora le pagaron con la misma moneda. Y ahí, el DT Erwin Durán golpeó la mesa en el rojinegro y habló de la dura derrota en el Clásico del Maule.

“Nosotros colaboramos mucho en que Curicó se llevara los tres puntos, nos vimos mal… Pero esto nos sirve para saber en qué estamos y mejorar mucho, tenemos dos semanas para corregir y fortalecer en el colectivo”, declaró, en dichos al medio Pasión por los Deportes.

La crítica de Erwin Durán y Rangers a la Copa Chile

El DT de Rangers, Erwin Durán, siguió con su lapidarias palabras al nivel de sus dirigidos en Rangers. Eso sí, llamó a la calma, ya que lo realmente importante para el equipo es el torneo de Primera B que inicia la próxima semana.

“Siempre uno quiere ganar, aunque sean amistosos, pero la Copa Chile no nos regala nada a nosotros… Desde un principio pensamos que estos dos partidos de Copa Chile eran para jugar y darle rodaje al equipo”, aseguró.

Pese a eso, igual el entrenador asumió lo doloroso de perder ante el clásico rival en la región. Por eso, le dedicó un mensaje a la fanaticada piducana con miras a la temporada 2026.

“Le pido las disculpas al hinchas, duele, a nosotros nos tocó ganar el otro día y ahora nos tocó la otra cara de la moneda, pero tenemos dos semanas para prepararnos para lo realmente importante, para lo que Rangers se está preparando”, cerró.

