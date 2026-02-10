A veces, farándula y fútbol se mezclan y se hacen irreconocibles como partes diferentes, tal como la sal en el agua. Es lo que pasa con el bullado caso de Carmen Tuitera y Guillermo Maripán.

El futbolista interpuso una acción judicial contra la influencer, debido a un posible hostigamiento, tras conocerse chats íntimos entre ambos. Para el seleccionado nacional se trataba de un proceso de difamación en su contra. Claro que todo partió bien atrás, en 2025, cuando la propia Castillo denunció que el ex Universidad Católica filtró videos íntimos de ella, sin su consentimiento.

Las cosas parecen complicarse para Guillermo Maripán. Esto, debido a que, según un informe de la PDI al que tuvo acceso Radio ADN, el seleccionado nacional se habría comunicado con el portal de farándula, “Infama”, para ofrecer contenido privado de la tuitera.

Respuesta de la defensa de Guillermo Maripán

La defensa de Guillermo Maripan, sostenida por su abogado, Gabriel Zaliasnik, presentó una respuesta de las supuestas filtraciones al programa de farándula, aduciendo que se trató de pantallazos de conversaciones que fueron enviadas en modo efímero.

“Estas imágenes habrían sido enviadas en un formato tal (modo efímero) que impide su distribución y reenvío”, aseguró la defensa de Guillermo Maripán. No obstante, no quedaría todo resuelto.

Informe de la PDI

El señalado informe de la Policía de Investigaciones pone énfasis en un hecho que confirmaría un paso en falso del futbolista. Según dio a conocer Radio ADN, Guillermo Maripán “incurrió en la conducta de exhibir un registro de imagen íntima de la víctima, de forma no autorizada”.

“Si la publican ustedes, la publicará otra página, les doy la primicia”, le dijo Maripán al portal de farándula según el informe. “Ya me expusieron, si quiere jugar a esto no me voy a callar”, cerró.