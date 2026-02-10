Es tendencia:
Fútbol chileno

Informe de la PDI ratifica que Guillermo Maripán compartió un video íntimo de Carmen Tuitera

El defensa de la Selección Chilena y ex Universidad Católica avanza en un juicio con la reconocida influencer, Carmen Castillo.

Por Jose Arias

Los problemas que suma Guillermo Maripán fuera de la cancha.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLos problemas que suma Guillermo Maripán fuera de la cancha.

A veces, farándula y fútbol se mezclan y se hacen irreconocibles como partes diferentes, tal como la sal en el agua. Es lo que pasa con el bullado caso de Carmen Tuitera y Guillermo Maripán.

El futbolista interpuso una acción judicial contra la influencer, debido a un posible hostigamiento, tras conocerse chats íntimos entre ambos. Para el seleccionado nacional se trataba de un proceso de difamación en su contra. Claro que todo partió bien atrás, en 2025, cuando la propia Castillo denunció que el ex Universidad Católica filtró videos íntimos de ella, sin su consentimiento.

Las cosas parecen complicarse para Guillermo Maripán. Esto, debido a que, según un informe de la PDI al que tuvo acceso Radio ADN, el seleccionado nacional se habría comunicado con el portal de farándula, “Infama”, para ofrecer contenido privado de la tuitera.

Respuesta de la defensa de Guillermo Maripán

La defensa de Guillermo Maripan, sostenida por su abogado, Gabriel Zaliasnik, presentó una respuesta de las supuestas filtraciones al programa de farándula, aduciendo que se trató de pantallazos de conversaciones que fueron enviadas en modo efímero.

“Estas imágenes habrían sido enviadas en un formato tal (modo efímero) que impide su distribución y reenvío”, aseguró la defensa de Guillermo Maripán. No obstante, no quedaría todo resuelto.

Guillermo Maripán en problemas | Photosport

Guillermo Maripán en problemas | Photosport

Informe de la PDI

El señalado informe de la Policía de Investigaciones pone énfasis en un hecho que confirmaría un paso en falso del futbolista. Según dio a conocer Radio ADN, Guillermo Maripán “incurrió en la conducta de exhibir un registro de imagen íntima de la víctima, de forma no autorizada”.

“Si la publican ustedes, la publicará otra página, les doy la primicia”, le dijo Maripán al portal de farándula según el informe. “Ya me expusieron, si quiere jugar a esto no me voy a callar”, cerró.

Sigue en el aire el destino de Maripán en el Torino
Mercado de fichajes 2026

Sigue en el aire el destino de Maripán en el Torino

