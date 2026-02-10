Guillermo Maripán volvió a ser una figura clave del plantel del Torino donde anotó un agónico gol en los descuentos frente a Fiorentina, lo que les dio el triunfo. Sin embargo, el jugador chileno sigue en el limbo luego de que reveló que no ha renovado el club.

La continuidad del chileno en el equipo sigue en el aire, ya que el Torino le ofreció renovarlo hasta el 2027 con opción de extenderse hasta el 2028, pero con una cifra menor a la que recibe actualmente, situación que el jugador no aceptó, según revela Tuttosports.

Se tensa la continuidad de Maripán en el Torino

La renovación que puso en la mesa el equipo no “es aceptable para Maripán ni para su equipo, que ya había empezado a explorar otras opciones en los últimos días del mercado de fichajes de enero”.

Por su parte, el club italiano anunció hace algunos días la llegada de dos defensas, el primer confirmado fue Rafael Obrador de 21 años, defensa español, a quien se le suma João Pedro Tchoca, de 22 años, que llega a préstamo desde el Corinthians, en un acuerdo con obligación de compra.

Maripán se encuentra definiendo su futuro/Getty Images)

El jugador aún tiene la opción de renovar su contrato con el Torino, pero para ello exige la mantención de su salario actual. Según revela La Tercera, el ex Universidad Católica recibe un sueldo cercano a los 3,7 millones de dólares anuales.

De ahí el estancamiento, ya que el entrenador Marco Baroni ha optado, tras un par de bajas, por volver a colocarlo en el centro de la defensa. Con buenos resultados, como lo demuestra el empate agónico contra la Fiorentina en el estadio Franchi.