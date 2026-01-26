Un duro momento atraviesa el jugador chileno Guillermo Maripán junto al Torino de la Serie A, donde un conocido medio italiano reporta que el jugador podría despedirse pronto de la escuadra y buscar un nuevo club este 2026.

El defensa chileno no la está pasando bien junto al equipo italiano, ya que ha sido muy criticado por su desempeño por los hinchas, lo que se suma a la perdida de la titularidad en la escuadra.

Los Granates se encuentra en el puesto 16 de la tabla de posiciones, muy lejos de los puestos de clasificación y muy cerca de la zona de descenso.

Maripán podría salir del Torino

El medio Tuttosports reveló que la situación contractual del jugador chileno se ha complicado las últimas semanas, ya que luego de que el jugador perdió la titularidad hace un par de semanas, el cuadro le ofreció una extensión de contrato hasta el 2027 con un salario reducido, el cual Maripán no aceptó.

Añadiendo que si no encuentran una solución el jugador podría partir a buscar nuevos rumbos, considerando que su contrato expira en junio de este año.

Según revela La Tercera, el ex Universidad Católica recibe un sueldo cercano a los 3,7 millones de dólares anuales.

Por su parte, el Torino anunció recientemente la llegada de dos defensas, el primer confirmado fue Rafael Obrador de 21 años, defensa español, a quien se le suma João Pedro Tchoca, de 22 años, que llega a préstamo desde el Corinthians, en un acuerdo con obligación de compra.

El Torino lo pasa mal

El cuadro italiano ha perdido de forma consecutiva los últimos cuatro partidos de la Serie A, a muy pocos puntos de los cuadros que entran en zona de descenso.

Este fin de semana, Torino se enfrentará al Inter de Milán por los cuartos de final, donde esperan avanzar para tranquilizar un poco a los hinchas ante el mal momento.