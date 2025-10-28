Es tendencia:
Más que Alexis y Suazo: Guillermo Maripán firmará millonaria renovación con Torino

El central se convertirá en el futbolista chileno mejor pagado en Europa, pues ganará lo que suman en sueldos los dos nacionales del Sevilla.

Por Alfonso Zúñiga

Guillermo Maripán renovará con Torino y duplicará sueldo de Alexis y Suazo en Sevilla
Si bien la mirada de los hinchas chilenos que siguen el fútbol europeo están puestas en lo que hacen Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en el Sevilla, el compatriota con rendimiento más regular es Guillermo Maripán como central en Torino.

Tras reencontrarse con las redes en la victoria de su equipo ante Genoa en la fecha 8 de Serie A, desde la dirigencia del cuadro granate tomaron una decisión sobre el futuro del defensor nacional, quien termina su contrato en junio del 2026.

La definición en Torino con el futuro de Maripán

Según informa el sitio italiano Tutto Mercato Web, el director deportivo del club, Davide Bagnati, le comunicó al representante del jugador, Marcelo Contreras, que “ejercerán la opción de renovación que se incluyó al ficharle en el verano de 2024″.

La idea desde Torino es mantener a Maripán por un año más, es decir, hasta el 30 de junio del 2027, y con ello habrá un aumento importante en su sueldo, que actualmente llega a US$1.5 millones de dólares por año, que lo pone a la par de Suazo y Alexis en Sevilla.

Pues bien, según la prensa italiana, el salario que recibirá el nacido en Universidad Católica llegaría sólo por esa temporada extra a los US$2 millones de la moneda estadounidense, para así mantenerse como el futbolista chileno mejor pagado de Europa.

Los números de “Memo” en Italia

Desde su llegada al Torino en agosto del 2024 hasta la actualidad, Guillermo Maripán registra un total de 3.016 minutos en cancha durante 36 juegos, donde anotó dos goles y una asistencia, entre Serie A y Copa Italia.

