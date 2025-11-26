Un gran presente vive Guillermo Maripán en Europa, donde es titular indiscutido en el Torino de Italia. Es más, el equipo alista una jugosa renovación para que el chileno sea el mejor pagado entre sus pares en el extranjero.

Pero un inesperado vuelco surgió en las últimas horas, ya que desde Sudamérica hay una liga que también tiene una abultada billetera. Y claro, el Brasileirao está acostumbrado a fichar figuras desde el Viejo Continente.

Fue así que desde Río de Janeiro se informó el interés concreto para fichar al defensor formado en U Católica, donde un reciente campeón de Copa Libertadores lo quiere sí o sí. Es que hace rato tiene al Memo en su lista.

¿Guillermo Maripán rumbo al Brasileirao?

Guillermo Maripán es la nueva obsesión del Botafogo, equipo que el año pasado ganó la Copa Libertadores. El jugador del Torino pasa por un gran momento en Italia, donde es una viejo anhelo del club brasileño que ahora hizo pública su nueva arremetida.

Guillermo Maripán en el Torino/(Getty Images)

“En el ‘Fogão’ buscan reforzar la zona defensiva y un jugador que gusta mucho es Guillermo Maripán, a quien ya lo contemplaban en la última ventana de fichajes, aunque el interés nunca alcanzó ser concreto porque el zaguero de la Roja estaba con contrato”, informó AS Chile.

Pero esta vez, Botafogo salió al ataque nuevamente, aunque saben que la operación es compleja dado el sitial del defensa de la selección chilena en el equipo italiano.

Se espera pronto haya novedades con el futuro del Memo, ya sea confirmando su renovación en el Torino o con una jugosa oferta económica del Botafogo. Lo cierto es que el chileno se deja querer y sigue en alza en el extranjero.