Comenzó una nueva edición de la Copa Africana de Naciones 2025, último torneo de selecciones que se juega antes del Mundial de 2026.
El certamen tiene a Marruecos como el país anfitrión y que contará con la participación, entre otras, de Egipto, Nigeria, Senegal, Camerún y Costa de Marfil, entre otros.
Agenda de partidos Copa Africana de Naciones 2025
En las últimas horas, se confirmó que algunos partidos de la fase de grupos y todas las rondas de eliminación directa de la Copa Africana de Naciones 2025 estarán disponibles en vivo a través de las diferentes señales de Claro Sports.
Es decir, sitio web, plataformas digitales y canales especializados, con alcance para los 16 países de Latinoamérica, excepto Colombia (Transmite Win sport).
Claro Sports: 169 (SD) – 469 (HD)
Partidos hoy
Lunes 29 de diciembre de 2025
- Angola vs Egipto | 13:00 horas | Gran Estadio de Agadir, Agadir
- Zimbabwe vs Sudáfrica | 13:00 horas | Estadio de Marrakech, Marrakech
- Comoras vs Malí | 16:00 horas | Estadio Mohamed V, Casablanca
- Zambia vs Marruecos | 16:00 horas | Estadio Príncipe Moulay Abdellah, Rabat
Martes 30 de diciembre de 2025
- Tanzania vs Túnez | 13:00 horas | Estadio Olímpico de Rabat, Rabat
- Uganda vs Nigeria | 13:00 horas | Complejo Deportivo de Fez, Fez
- Benín vs Senegal | 16:00 horas | Estadio Ibn Batouta, Tánger
- Botswana vs R. D. del Congo | 16:00 horas | Estadio El Barid, Rabat
Miércoles 31 de diciembre de 2025
- Guinea Ecuatorial vs Argelia | 13:00 horas | Estadio Príncipe Moulay Al Hassan, Rabat
- Sudán vs Burkina Faso | 13:00 horas | Estadio Mohamed V, Casablanca
- Gabón vs Costa de Marfil | 16:00 horas | Estadio de Marrakech, Marrakech
- Mozambique vs Camerún | 16:00 horas | Gran Estadio de Agadir, Agadir