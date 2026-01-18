Un completo escándalo fue el que se vivió en la Final de la Copa Africana de Naciones que se juega en Marruecos, donde el local buscaba romper una maldición de 50 años sin ser campeón enfrentándose a una aguerrida Senegal.

Las más de 67 mil personas que llegaron hasta el Estadio Príncipe Moulay Abdellah en Rabat pasaron de la euforia al silencio, gracias a dos acciones polémicas que tuvieron como protagonista al árbitro congolés Jean Jacques Ngambo Ndala.

En el minuto 90, el juez anuló un tanto de Senegal por una supuesta falta ofensiva. Tras cartón, y gracias a la intervención del VAR, en acción ofensiva de Marruecos se cobró una falta penal, lo que derivó en un escándalo de proporciones bíblicas.

Escándalo en final entre Senegal y Marruecos

A raíz del dictamen arbitral, los “Leones de Teranga” reclamaron con razón de que la infracción no era para pena máxima, pasaron los minutos y al ver que no se iba a revertir la decisión, el técnico Pape Thiaw ordenó a su plantel abandonar el encuentro.

Pasaron más de 10 minutos y gracias a la intervención de su máxima figura Sadio Mané, Senegal se arrepintió de la medida inicial y volvió a la cancha para el cobro del penal. Marruecos tuvo en los pies de Brahim Díaz la opción de llevarse la Copa Africana, pero quiso “picarla” y el arquero Edouard Mendy lo atajó.

Pero para que la historia tenga más condimentos, en el tiempo suplementario, fue el visitante quien abrió el marcador a los 94′ gracias a un auténtico golazo de Pape Gueye, que enmudeció Rabat y provocó un dramático giro de los acontecimientos en la definición.

Con el pitazo final, escenas dramáticas se vieron en Marruecos. Los hinchas locales no ocultaron su molestia por lo que ocurrió y lanzaron proyectiles a los futbolistas de Senegal, que celebraron la obtención del título, con Sadio Mané a la cabeza.

¿Cuántos títulos suman los “Leones de Teranga”?

Gracias a esta heroica victoria en Marruecos, Senegal suma la segunda Copa Africana de Naciones en su historia, cinco años después de su primera conquista, el 2021 en Camerún.