Pronósticos Huachipato vs Universidad Católica: la primera semifinal de la Supercopa de Chile

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en Huachipato vs Universidad Católica, en la semifinal de la Supercopa de Chile.

Huachipato, campeón de la Copa Chile 2025, enfrentará a Universidad Católica, subcampeón del Campeonato Nacional, en la semifinal de la Supercopa de Chile, certamen que este año se disputará bajo el formato de final four. En la otra llave, Coquimbo Unido se medirá con Deportes Limache. La UC es el único de los cuatro participantes que ha logrado levantar este trofeo.

Los Cruzados acumulan cinco enfrentamientos consecutivos sin derrotas frente a los Acereros y, de cara a esta temporada, reforzaron su plantel con varios nombres destacados. Entre ellos sobresale Matías Palavecino, el volante creativo que fue clave en el título de liga del Pirata y que ya asoma como titular en su debut.

Antes del pitazo inicial, pactado para este 20 de enero a las 19:00 horas en el Sausalito, nuestro analista presenta tres pronósticos destacados para que los consideres a la hora de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Huachipato vs Universidad Católica

Resultado final: Universidad Católica 2.00 Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri 2.25 Total de goles de Universidad Católica en la primera mitad: Menos de 0.5 1.72

Universidad Católica parte como favorito en la Supercopa de Chile

Universidad Católica cerró la temporada 2025 con un sólido rendimiento, al conseguir 10 victorias en sus últimos 12 partidos, resultados que le permitieron finalizar en el segundo lugar del Campeonato Nacional.

Huachipato, pese a su consagración en la Copa Chile, terminó el torneo de liga con números irregulares, ya que registró tres derrotas y tres empates en sus últimas nueve presentaciones.

A este contexto se suma otro antecedente favorable para los Cruzados: acumulan cinco enfrentamientos consecutivos sin perder frente a los Acereros.

Resultado final: Universidad Católica – 2.00 en bet365

Fernando Zampedri vuelve a mandar en el fútbol chileno

Por sexta temporada consecutiva vistiendo la camiseta de Universidad Católica, Fernando Zampedri fue el máximo goleador del fútbol chileno. El delantero argentino, nacionalizado chileno, anotó 16 goles en 25 partidos, en la que fue la campaña con menos apariciones y menos tantos desde su llegada a la UC, aunque igualmente le alcanzó para volver a ser el artillero del torneo.

Además, Huachipato es uno de sus rivales preferidos, ya que le convirtió siete goles en 10 enfrentamientos.

Anotará en cualquier momento: Fernando Zampedri – 2.25 en bet365

Falta de contundencia de la UC en la primera parte

En cuatro de los últimos seis encuentros oficiales que disputaron, los Cruzados no lograron anotar goles en el primer tiempo.

Total de goles de Universidad Católica en la primera mitad: Menos de 0.5 – 1.72 en bet365

Cuotas en Huachipato vs Universidad Católica

