Supercopa

Matías Palavecino y 10 más: la poderosa formación de la UC para buscar la final de la Supercopa

El elenco cruzado abre la temporada oficial del fútbol chileno con el partido ante Huachipato en Viña del Mar.

Por Carlos Silva Rojas

Matías Palavecino es el gran fichaje de la UC.
La temporada oficial del fútbol chileno arranca este martes, cuando Huachipato y Universidad Católica se midan en la primera semifinal de la Supercopa.

El certamen cambió de formato y ahora incluye a los equipos que quedaron en el segundo lugar de la Liga de Primera y la Copa Chile, por ende, se disputarán dos choques cruzados y luego una final para dirimir al monarca.

La UC tiene que medirse ante un equipo que viene golpeado, debido al desastre que se afectó a la Región del Bío Bío por los graves y devastadores incendios que aún no pueden ser controlados del todo.

La poderosa formación de la UC para medirse ante Huachipato

Universidad Católica ultima detalles para el partido ante Huachipato y su entrenador, Daniel Garnero, tiene una poderosa formación en mente para el partido que está pactado a jugarse en Viña del Mar.

El estratega argentino tiene en mente darle rodaje a tres fichajes que llegaron a la precordillera, porque Matías Palavecino, Bernardo Cerezo y Justo Giani asoman como titulares.

Fernando Zampedri es fijo en la UC. Foto: Andres Pina/Photosport

De esta forma, el potencial equipo titular de la UC es con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Cristian Cuevas; Gary Medel, Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

¿Cuándo y a qué hora es la semifinal de la Supercopa entre Huachipato y Universidad Católica?

La primera semifinal de la Supercopa será entre Huachipato y Universidad Católica, a disputarse este martes 20 de enero, a partir de las 19:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

