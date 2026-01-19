La temporada oficial del fútbol chileno arranca este martes, cuando Huachipato y Universidad Católica se midan en la primera semifinal de la Supercopa.

El certamen cambió de formato y ahora incluye a los equipos que quedaron en el segundo lugar de la Liga de Primera y la Copa Chile, por ende, se disputarán dos choques cruzados y luego una final para dirimir al monarca.

La UC tiene que medirse ante un equipo que viene golpeado, debido al desastre que se afectó a la Región del Bío Bío por los graves y devastadores incendios que aún no pueden ser controlados del todo.

ver también “Si le hago un gol…”: Lucas Pratto avisó qué pasará si anota ante Universidad Católica

La poderosa formación de la UC para medirse ante Huachipato

Universidad Católica ultima detalles para el partido ante Huachipato y su entrenador, Daniel Garnero, tiene una poderosa formación en mente para el partido que está pactado a jugarse en Viña del Mar.

El estratega argentino tiene en mente darle rodaje a tres fichajes que llegaron a la precordillera, porque Matías Palavecino, Bernardo Cerezo y Justo Giani asoman como titulares.

Fernando Zampedri es fijo en la UC. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

De esta forma, el potencial equipo titular de la UC es con Vicente Bernedo; Bernardo Cerezo, Tomás Asta-Buruaga, Daniel González, Cristian Cuevas; Gary Medel, Jhojan Valencia, Matías Palavecino; Justo Giani, Fernando Zampedri y Clemente Montes.

ver también Mateo Guerra: “Quedé con la espinita de debutar en la UC, es un club modelo para que crezca el fútbol chileno”

¿Cuándo y a qué hora es la semifinal de la Supercopa entre Huachipato y Universidad Católica?

La primera semifinal de la Supercopa será entre Huachipato y Universidad Católica, a disputarse este martes 20 de enero, a partir de las 19:00 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.