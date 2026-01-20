Universidad de Chile firmó el fichaje de la temporada en el fútbol nacional, ya que este martes hizo oficial el arribo del goleador argentino Juan Martín Lucero.

El elenco azul, tras largas negociaciones, pudo quedarse con los servicios del transandino, que jugó las últimas tres campañas en Fortaleza, club que descendió a la B en el fútbol brasileño.

La llegada del Gato Lucero a la U es polémica, debido a que el jugador en 2022 fue la gran figura de Colo Colo, club del que se fue de muy mala forma, a pesar de tener contrato vigente.

Ídolo de Colo Colo se va en contra de Juan Martín Lucero tras firmar en la U

La llegada de Juan Martín Lucero a la U ha generado muchos comentarios, sobre todo por su paso por Colo Colo, ya que su salida del club albo lo dejó muy parado con los hinchas y con los referentes de la institución.

Uno de los mayores emblemas en la historia del Cacique es el volante Raúl Ormeño, que en toda su carrera jugó únicamente por los albos, y ninguneó al Gato por su arribo a los estudiantiles.

“Se fue muy mal de Colo Colo, así que no tengo nada que ver con él ni con la U. Nada me liga con él. Para mí, desde que se fue, no existe más“, dijo el campeón de la Copa Libertadores de América en 1991 a La Tercera.

Juan Martín Lucero tendrá su esperado regreso al estadio Monumental el 1 de marzo, pero ahora lo hará con la camiseta de Universidad de Chile.