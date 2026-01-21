Colo Colo se está despidiendo de la Serie Río de La Plata con un triunfo más que valioso. Al término de la primera mitad, el Cacique vence por la cuenta mínima a Peñarol gracias a un golazo de Víctor Felipe Méndez.

El Eterno Campeón fue claro dominador de las acciones ante el Manya, pero no encontraba la manera de graficarlo en el marcador. Sin embargo, antes del descanso dos de sus refuerzos se juntaron para armar la jugada y así irse con la ventaja al entretiempo.

El cambio de esquema que metió Fernando Ortiz en la formación le está dando buenos resultados. Y es que recién en el tercer partido de pretemporada el Cacique parece haber encontrado el rumbo.

Los refuerzos le arman el gol a Colo Colo ante Peñarol

Colo Colo está venciendo a Peñarol y está sumando su primera victoria en su pretemporada. El Cacique logró ponerse en ventaja antes del descanso gracias a un golazo de Víctor Felipe Méndez.

Víctor Felipe Méndez le da el triunfo a Colo Colo ante Peñarol. Foto: Colo Colo.|

Después de un intenso primer tiempo, en el que se generó las ocasiones más claras, el elenco de Fernando Ortiz pasó arriba en el marcador casi sobre la hora. Fue a los 42′ minutos de juego cuando un balón algo desordenado terminó cayendo en los pies de Matías Fernández Cordero.

El lateral levantó la cabeza y metió un pase filtrado perfecto para Maximiliano Romero. El nuevo centrodelantero se abrió mucho y aguantó el balón hasta encontrar un espacio entre el festival de piernas que había en el área.

Víctor Felipe Méndez apareció libre y sacó un misil que el portero rival alcanzó a manotear, pero no con la fuerza necesaria. Así el balón fue a dar adentro de la portería y desató los festejos de los hinchas albos.

Los hinchas han aplaudido la forma en que los dos refuerzos para la temporada 2026 se juntaron en la jugada previa. El Eterno Campeón muestra su mejor cara hasta ahora y se ilusiona antes del debut en el torneo.

Colo Colo vence por la cuenta mínima a Peñarol y está ganando confianza en el cierre de su gira en Uruguay. El Cacique está a 45 minutos de asegurar la victoria y así volver a Chile con la moral en alto.

¿Cuándo y a qué hora debuta Colo Colo en el torneo?

Colo Colo enfrenta a Peñarol preparando lo que será el debut en la Liga de Primera 2026 contra Deportes Limache. El Cacique visita a los Tomateros este sábado 31 de enero desde las 12:00 horas.

