Diego Valdés tuvo acción con Vélez Sarsfield y su presente en Argentina no pasa inadvertido en Macul. El volante chileno ingresó en el triunfo del Fortín ante Instituto de Córdoba en medio de los rumores que lo posicionan como posible refuerzo tras la salida de Lucas Cepeda de Colo Colo.

El ex Audax Italiano entró al minuto 75 del partido, cuando Vélez buscaba romper el empate 0-0. Finalmente Vélez le ganó 1-0 a Instituto con un gol al minuto 90+1, sumando así los tres puntos.

ver también Maximiliano Falcón deja la grande entre los hinchas de Colo Colo con este mensaje

El encuentro también tuvo otro chileno en cancha. Claudio Baeza, que fue titular y jugó todo el partido en el mediocampo de Vélez, confirmando así su protagonismo en el equipo argentino.

En la vereda opuesta, Instituto contó con Nicolás Guerra en el banco. Sin embargo, el delantero no fue considerado para este partido y no pudo sumar minutos para su debut.

Diego Valdés ya suma minutos con Vélez y Colo Colo se queda sin tiempo

El reemplazo de Lucas Cepeda

La posible llegada de Diego Valdés a Colo Colo toma fuerza luego de la confirmada salida de Lucas Cepeda, quien dejó un hueco importante el frente albo. En ese contexto, el nombre del volante aparece como una alternativa de jerarquía para cubrir esa vacante.

Publicidad

Publicidad

ver también Colo Colo vuelve al mercado: Las dos opciones para reemplazar a Lucas Cepeda tras su partida

En Blanco y Negro saben que no es una operación sencilla. Valdés tiene contrato vigente en Vélez y su situación contractual obliga a evaluar como un préstamo o negociación compleja, además del factor económico.

Por ahora el volante ofensivo sigue sumando minutos en el fútbol argentino. En Macul están atentos, mientras el mercado avanza y el nombre de Diego Valdés comienza a instalarse como una de las opciones para reforzar al Cacique.