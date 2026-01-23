Colo Colo hizo oficial la venta de Lucas Cepeda, quien continuará su carrera en el Elche de España. Los albos aceptaron una oferta de 2.2 millones de dólares por 70% del pase del formado en Santiago Wanderers.

“Lucas, dejaste una huella en el Eterno Campeón y en todos los corazones albos. Éxito en tus próximos desafíos, sigue avanzando con el empuje y coraje del Cacique que demostraste ser dentro y fuera de la cancha”, se despidió el club.

La noticia, aunque esperada, fue un triste golpe para los hinchas albos. Y éstos sufrieron más al recordar que el grupo que formaron Lucas Cepeda, Maximiliano Falcón y Carlos Palacios se disolvió oficialmente.

El medio Sentimiento Popular recordó a los tres jugadores que fueron claves en la campaña de Colo Colo 2024 y ganó una gran cantidad de reacciones. Pero nadie esperaba que Peluca Falcón se sumara a los comentarios.

Maximiliano Falcón, Carlos Palacios y Lucas Cepeda fueron claves en 2024 | Colo Colo

El mensaje de Maximiliano Falcón que dejó la grande entre los hinchas de Colo Colo

Los hinchas del Cacique se sorprendieron al ver que Maximiliano Falcón comentó una fotografía en blanco y negro de los tres jugadores, todos con sus respectivos nuevos clubes. “Yendo“, fue el comentario del Peluca, quien agregó un emoji de un reloj de arena.

No hubo más detalles en este mensaje, así que no quedó claro si se refería a una vuelta a Colo Colo o si se trató de un simple comentario en apoyo a Cepeda y su partida a Europa. Lo cierto es que fue suficiente para ilusionar, y bastante, a los hinchas que lo vieron.