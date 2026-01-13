Coquimbo Unido sigue su preparación para un 2026 que será histórico. El elenco aurinegro es el actual campeón de la Liga de Primera, por lo que disputará la Supercopa, buscará el doblete y además disputará la Copa Libertadores desde la fase de grupos.

Por lo mismo, Hernán Caputto busca nuevas alternativas para una temporada que será de palabras mayores. Pero este martes 13 el cuadro aurinegro sorprendió con una positiva noticia que sacó aplausos entre los hinchas.

Esto debido a que Dixon Pereira firmó su primer contrato profesional, por lo que se sumará al plantel estelar. El oriundo de Cerrillos en Pan de Azúcar será una nueva alternativa para el DT en este 2026.

“El delantero formado en casa, forjado en el crisol de fuego, Dixon Pereira, firmó a sus 18 años su primer contrato como profesional con el elenco PIRATA (…) El puerto y tu club premian la resiliencia. ¡Vamos con todo en el MEJOR CAMPEÓN de la historia, Dixon!”, resaltaron en Coquimbo a través de sus redes sociales.

Dixon Pereira firmó su primer contrato por Coquimbo Unido

Tras falta de Maxi Falcón: el camino de Dixon Pereira

El nombre de Dixon Pereira se hizo conocido cuando por el año 2024 el por ese entonces DT Fernando Díaz lo hizo debutar ante Colo Colo. El delantero con 17 años asomaba como carta en el ataque de Coquimbo Unido.

El tema es que 17 de marzo cambió para siempre su carrera. Una jugada dividida con Maximiliano Falcón terminó de forma trágica. El central del Cacique fue con la rodilla más alto de lo imaginado y el juvenil sacó la peor parte: tuvo que ser retirado en ambulancia y fue internado de urgencia.

Tras ello, se informó que Pereira sufrió un neumotorax con el rodillazo que lo impactó. Lo que mantuvo al jugador alejado de las canchas por varias semanas. Incluso se indicó que uno de sus pulmones estuvo en riesgo.

El “Peluca” lamentó lo ocurrido y pidió perdón por lo sucedido en la cancha del Francisco Sánchez Rumoroso. “Es una jugada de partido. Nunca tuve la intención de pegarle. No soy un jugador mala leche. Lo que importa es él y que salga bien todo. Lamentó lo que ocurrió. No me gusta que pasen esas cosas”, indicó el charrúa apesadumbrado por lo ocurrido.

Pese a ello, Dixon Pereira no bajó los brazos. Tras recibir el alta médica volvió a la juvenil de Coquimbo donde la rompió. Incluso siendo uno de los más destacados de toda la institución. Por lo que ahora recibe una segunda oportunidad bajo el mando de Caputto y que seguramente no desaprovechará.

