Se supone que este martes 20 de enero se debiera abrir la temporada 2026 del fútbol chileno con el primer duelo de la reformada Supercopa entre Universidad Católica y Huachipato, último campeón de la Copa Chile.

Sin embargo, a falta de una semana para que se dispute este lance, no existe desde la ANFP una calendarización oficial sobre el certamen donde también competiránel campeón Coquimbo Unido y Deportes Limache. Situación que tiene en vilo al balompié local.

Es que según dio a conocer Radio ADN, la Supercopa todavía no cuenta con la autorización por parte de la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso para llevarse a cabo los días 20, 21 y 25 de enero, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

ver también Destino veraniego: La inédita Supercopa 2026 del fútbol chileno ya tiene sede

¿Corre riesgo de suspenderse la Supercopa?

El periodista de la emisora, Eduardo Figueroa, comentó en el programa Los Tenores que “en consultas con las autoridades regionales de Valparaíso, y nos señalan que recién mañana (miércoles 14) evaluarán la situación, pues actualmente están enfocados en la megatoma de San Antonio”.

“Sin embargo, desde la ANFP nos indican que está todo listo para que se jueguen todos los partidos de la Supercopa a partir de las 19:00 horas. Católica pidió que se jugará a las 20:00 horas, pero no se acogió el mismo”, agregó el reportero.

Incluso, desde Quilín indican a la emisora que “en un rato más (de este martes) estará la programación en el sitio oficial, a la espera de la autorización definitiva por parte de la Delegación Presidencial, pero desde el Gobierno advierten que sólo se verá aquello el miércoles”.

Publicidad

Publicidad

Supercopa 2026 todavía no tiene programación oficial desde la ANFP (Photosport)

¿Cómo debiera jugarse el certamen?

MARTES 20 DE ENERO

Universidad Católica vs. Huachipato / 19:00 horas / Estadio Sausalito de Viña del Mar

MIÉRCOLES 21 DE ENERO

Coquimbo Unido vs. Deportes Limache / 19:00 horas / Estadio Sausalito de Viña del Mar

Publicidad

Publicidad

DOMINGO 25 DE ENERO

Ganador UC-HUA vs. Ganador COQ-LIM / 19:00 horas / Estadio Sausalito de Viña del Mar