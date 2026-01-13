Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Supercopa de Chile

ANFP en alerta: Supercopa en graves problemas a una semana de su realización

Incertidumbre total. La Delegación Presidencial de Valparaíso postergó la revisión del evento. Con los duelos programado para la próxima semana, los tiempos se agotan.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Realización de la Supercopa 2026 presenta fuertes problemas.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTRealización de la Supercopa 2026 presenta fuertes problemas.

Se supone que este martes 20 de enero se debiera abrir la temporada 2026 del fútbol chileno con el primer duelo de la reformada Supercopa entre Universidad Católica y Huachipato, último campeón de la Copa Chile.

Sin embargo, a falta de una semana para que se dispute este lance, no existe desde la ANFP una calendarización oficial sobre el certamen donde también competiránel campeón Coquimbo Unido y Deportes Limache. Situación que tiene en vilo al balompié local.

Es que según dio a conocer Radio ADN, la Supercopa todavía no cuenta con la autorización por parte de la Delegación Presidencial de la Región de Valparaíso para llevarse a cabo los días 20, 21 y 25 de enero, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Destino veraniego: La inédita Supercopa 2026 del fútbol chileno ya tiene sede

ver también

Destino veraniego: La inédita Supercopa 2026 del fútbol chileno ya tiene sede

¿Corre riesgo de suspenderse la Supercopa?

El periodista de la emisora, Eduardo Figueroa, comentó en el programa Los Tenores que “en consultas con las autoridades regionales de Valparaíso, y nos señalan que recién mañana (miércoles 14) evaluarán la situación, pues actualmente están enfocados en la megatoma de San Antonio”.

“Sin embargo, desde la ANFP nos indican que está todo listo para que se jueguen todos los partidos de la Supercopa a partir de las 19:00 horas. Católica pidió que se jugará a las 20:00 horas, pero no se acogió el mismo”, agregó el reportero.

Incluso, desde Quilín indican a la emisora que “en un rato más (de este martes) estará la programación en el sitio oficial, a la espera de la autorización definitiva por parte de la Delegación Presidencial, pero desde el Gobierno advierten que sólo se verá aquello el miércoles”.

Publicidad
Supercopa 2026 todavía no tiene programación oficial desde la ANFP (Photosport)

Supercopa 2026 todavía no tiene programación oficial desde la ANFP (Photosport)

¿Cómo debiera jugarse el certamen?

MARTES 20 DE ENERO

  • Universidad Católica vs. Huachipato / 19:00 horas / Estadio Sausalito de Viña del Mar

MIÉRCOLES 21 DE ENERO

  • Coquimbo Unido vs. Deportes Limache / 19:00 horas / Estadio Sausalito de Viña del Mar
Publicidad

DOMINGO 25 DE ENERO

  • Ganador UC-HUA vs. Ganador COQ-LIM / 19:00 horas / Estadio Sausalito de Viña del Mar
Con campeones y subcampeones definidos: Las semifinales de la renovada Supercopa 2026

ver también

Con campeones y subcampeones definidos: Las semifinales de la renovada Supercopa 2026

Lee también
Sigue el ejemplo de otra promesa azul: el nuevo club de Flavio Moya
U de Chile

Sigue el ejemplo de otra promesa azul: el nuevo club de Flavio Moya

“Dejaste un gran legado”: La gran pena de Suazo y que enluta al fútbol chileno
Chile

“Dejaste un gran legado”: La gran pena de Suazo y que enluta al fútbol chileno

Luto en el fútbol chileno tras muerte de emblema de Limache y San Luis
Chile

Luto en el fútbol chileno tras muerte de emblema de Limache y San Luis

El cambio que golpea a la U en el Nacional: "Partido a partido"
U de Chile

El cambio que golpea a la U en el Nacional: "Partido a partido"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo