Huachipato bajó el telón de esta temporada 2025 de nuestro balompié como el flamante campeón de la Copa Chile. Los acereros vencieron en una apasionante final a Deportes Limache, quedándose con su primer trofeo del certamen criollo vía lanzamientos penales tras el 1-1 en Rancagua.

Con esto el cuadro dirigido por Jaime García, además de sacar pasajes para la próxima Copa Libertadores como Chile 4, jugarán como todo un monarca en la renovada Supercopa 2026 del fútbol chileno.

Cabe recordar que la ANFP emulará el modelo español para esta competencia. Con esto dicho, además de jugar los respectivos ganadores de la Liga de Primera y la Copa Chile, también dirán presente los subcampeones de dichas competencia.

Así se jugará la renovada Supercopa del fútbol chileno

Por el lado de la Liga de Primera verán acción en esta nueva edición del torneo Coquimbo Unido y Universidad Católica, el flamante campeón y subcampeón de la Liga de Primera. En tanto, por la Copa Chile los representantes serán el monarca Huachipato y el subcampeón Deportes Limache.

Las llaves se ordenarán cruzando los campeones y subcampeones de ambos certámenes. De esta forma, Coquimbo enfrentará a Deportes Limache, mientras que Universidad Católica se verá las caras ante Huachipato.

Universidad Católica buscará su quinto título de Supercopa en este 2026. | Foto: Photosport.

Se espera que esta Supercopa 2026 se juegue entre el 21 y 24 de enero, una semana antes de que arranque la Liga de Primera 2026, programada para que su comienzo se de para el 30 y 31 de enero, además del domingo 1 de febrero.

Cabe destacar el único de estos cuatro participantes que sabe lo que es ganar la Supercopa es Universidad Católica. Es más, la UC tiene la chance de ser el máximo ganador del certamen con cuatro títulos, superando por uno a Colo Colo en el palmarés.