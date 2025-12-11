Es tendencia:
Copa Chile pierde valor el próximo año: la ANFP le quita el cupo directo a Copa Libertadores

La Copa Chile perderá importancia el próximo año, pues el campeón del certamen deberá jugar otro partido para ir a Libertadores.

Por Felipe Escobillana

La Copa Chile 2025 pierde valor en el fútbol chileno el próximo año
La Copa Chile tuvo una definición muy emocionante entre Huachipato y Deportes Limache, la que se definió a través de los lanzamientos penales para el cuadro acerero.

Desde su vuelta, hace 15 años, el torneo ha tenido definiciones electrizantes. U de Chile ganándole a Colo Colo, un equipo de la B como Magallanes venciendo a Unión Española y elencos que pocas veces levantan títulos como Iquique y Wanderers dando una vuelta olímpica.

No solamente podían bordarse la estrella por ser campeones, sino que también había un premio muy importante: la clasificación a Copa Libertadores, como ocurrió con Huachipato.

Campeón de Copa Chile no irá directo a Copa Libertadores

Algo que cambiará a partir de la próxima temporada. Con la creación de la Copa de la Liga, el tercer torneo que se disputará el 2026, la Copa Chile perderá valor.

La ANFP dispondrá que sea el campeón de la Copa de la Liga quien vaya a la fase previa de Copa Libertadores. Y el campeón de Copa Chile no irá directo al certamen internacional, pues sólo tendrá “medio cupo”.

Esto significa que después de ser campeón del certamen, para ir a la Libertadores debe vencer en un repechaje a quien sea tercero en el Campeonato Nacional.

Por ejemplo, Huachipato y O’Higgins serían los elencos que este año definirían al cuarto representante chileno en Copa Libertadores, si hubiese corrido el nuevo sistema que se implementará el 2026.

Al menos, el perdedor no se quedará con las manos vacías: clasificará a la Copa Sudamericana, junto al cuarto, quinto y sexto elenco del torneo nacional. El campeón y subcampeón seguirán yendo a fase de grupos de Libertadores.

