Mercado de fichajes: Colo Colo tiene mucha competencia internacional en su “campeón deseo”

Colo Colo salió de lleno al mercado de fichajes, debido a que tiene que rearmarse de cara a la temporada 2026, para así dejar de lado su pésimo 2025.

En Blanco y Negro tienen mucho trabajo, porque tienen que realizar varias contrataciones para así satisfacer las necesidades del entrenador Fernando Ortiz, quien fue ratificado para la próxima campaña.

Uno de los puestos en los que se tiene que reforzar sí o sí Colo Colo es en el lateral derecho, debido a que ya anunciaron las salidas de Mauricio Isla y Óscar Opazo, quienes no renovaron sus contratos.

Competencia para Colo Colo: Francisco Salinas tiene varios opciones en el mercado

Uno de los jugadores que sigue Colo Colo para la campaña 2026 es el lateral de Coquimbo Unido Francisco Salinas, una de las grandes figuras en el campeón chileno.

El defensor tuvo una temporada 2025 de ensueño, la que además le sirvió para ser considerado en la selección chilena, donde debutó de la mano del entrenador Nicolás Córdova.

Salinas está en la carpeta del Cacique, pero el cuadro nacional tiene competencia, puesto que en el diario El Día informaron que el Coreano es seguido desde México y Argentina.

Francisco Salinas podría partir al extranjero. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“En Santiago ya asoman interesados, con Colo Colo como el mejor posicionado, aunque también podría ser México. Desde el entorno del jugador señalan que también existe seguimiento desde Argentina, aunque no se han revelado nombres de clubes”, explicó el citado medio sobre Salinas.

La opción de México no es descabellada, porque el ex DT de Coquimbo Unido, Esteban González, podría llevarse a varios de sus dirigidos a Querétaro, club donde ya está entrenando.

